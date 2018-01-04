Минчанин собрал коллекцию более чем из 200 ножниц

В коллекции председателя Белорусского союза дизайнеров Дмитрия Сурского, известного как изобретателя «джинсового автомобиля», более 200 ножниц. Двоих абсолютно одинаковых ножниц в ней вы не отыщете. Все они отличаются по назначению, размерам, материалу, технологии изготовления, дизайну. Есть среди них и такие экземпляры, которые не подходят под привычное описание: два кольца, два конца, посередине гвоздик, пишут «Минск-новости» .



Дмитрий Сурский. Фото: БелаПАН

— Убеждение, что ножницы — предмет, достойный внимания, сложилось у меня еще в детстве, — признается Дмитрий Олегович. — Помню, мы с отцом убирали в гараже, и я наткнулся на большие кованые ножницы. Собирался их выбросить, но отец остановил. «Что ты, ни в коем случае! В Москве у меня товарищ, который их коллекционирует. Подарю ему, доставлю радость».

Первым ответственным заданием в отделе народного потребления Института технической эстетики, куда Дмитрия Сурского распределили после окончания БГТХИ (Белорусский государственный театрально-художественный институт. — Прим. TUT.BY), стала разработка ножниц: их дефицит обнаружился в СССР в начале 1980-х. Дизайнеры предложили тогда широкий набор инструмента: для закройщиков, парикмахеров, для стрижки животных и для разделки на кухне. Но началась перестройка, и планы остались нереализованными: до производства дело так и не дошло.

А коллекционировать ножницы Сурский начал незадолго до своего 50-летия. Накануне юбилея всем приглашенным сообщил: «Не заморачивайтесь с презентами, несите ножницы».



— Один приятель подарил спаянные друг с другом ножницы для разрезания ленточек на торжественных открытиях, — рассказывает дизайнер. — Другой, по профессии кузнец, преподнес собственноручно выкованные большие авторские ножницы. Третий вручил привезенные из Ниццы ножницы с полочкой, назначение которой сперва оставалось для меня неясным. Только когда стал активно посещать аукционы (в том числе иностранные), выяснил: это столовый прибор, предназначенный для отрезания ягод винограда с грозди.



С тех пор Дмитрий Сурский уже не оставлял своего увлечения. Каждый экземпляр коллекции ему по-своему дорог, всех он помнит «в лицо». Вот достаточно древний экземпляр кустарного производства с незамкнутыми кольцами, применяемый для стрижки овец.



А вот ножницы в викторианском стиле для вскрытия почтовых конвертов и разрезания бумаги: они хранятся в специальном металлическом чехле, богато декорированном и внешне напоминающем ножны для кортика.



Любопытные ножницы для отрезания верхушки яиц, сваренных «в мешочек».



Как и похожие на них кольцевые ножницы для обрезания концов сигар.



А вот ножницы, предназначенные для разделки торта: с ножом и лопаточкой.



Есть кухонный экземпляр, который когда-то проектировал и выполнил в штучном варианте сам Дмитрий Сурский, — для разделки рождественской индейки.



Обращают на себя внимание и вычурные по форме, похожие на птицу с клювом, ножницы для снятия нагара со свечи.



Показывал хозяин и забавный инструмент с четырьмя кольцами: одни побольше — очевидно, для взрослых рук, другая пара — поменьше — для детских.

В коллекции Сурского можно увидеть и медицинские ножницы, и инструмент для стрижки собак, и ножницы с множеством лезвий для уничтожения бумаг (применяются также для резки зелени).

А вот чего пока нет, по признанию самого коллекционера, так это ножниц для левшей. Хотя, разумеется, это вопрос времени.

Фото: minsknews.by

— При кажущейся простоте ножницы довольно сложный инструмент для изготовления: там более 50 операций шлифовки, технология горячей штамповки, — отмечает Дмитрий Олегович. — Раньше к тому же много внимания уделялось еще и их декорированию. Именно поэтому ножницы интересно собирать. Не пополняю я свою коллекцию только инструментом с отделкой колец из пластмассы, потому что через 20−30 лет такой материал начинает рассыпаться.

Недавно Дмитрию Сурскому предложили выставить коллекцию в Несвижском дворце. Это будет первый выход его собрания «в свет», на широкую публику.