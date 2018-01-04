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Минчанин собрал коллекцию более чем из 200 ножниц
04.01.2018 20:20 — Новости Культуры | Tut.by
В коллекции председателя Белорусского союза дизайнеров Дмитрия Сурского, известного как
— Убеждение, что ножницы — предмет, достойный внимания, сложилось у меня еще в детстве, — признается Дмитрий Олегович. — Помню, мы с отцом убирали в гараже, и я наткнулся на большие кованые ножницы. Собирался их выбросить, но отец остановил. «Что ты, ни в коем случае! В Москве у меня товарищ, который их коллекционирует. Подарю ему, доставлю радость».
Первым ответственным заданием в отделе народного потребления Института технической эстетики, куда Дмитрия Сурского распределили после окончания БГТХИ (Белорусский государственный театрально-художественный институт. — Прим. TUT.BY), стала разработка ножниц: их дефицит обнаружился в СССР в начале 1980-х. Дизайнеры предложили тогда широкий набор инструмента: для закройщиков, парикмахеров, для стрижки животных и для разделки на кухне. Но началась перестройка, и планы остались нереализованными: до производства дело так и не дошло.
А коллекционировать ножницы Сурский начал незадолго до своего 50-летия. Накануне юбилея всем приглашенным сообщил: «Не заморачивайтесь с презентами, несите ножницы».
Показывал хозяин и забавный инструмент с четырьмя кольцами: одни побольше — очевидно, для взрослых рук, другая пара — поменьше — для детских.
В коллекции Сурского можно увидеть и медицинские ножницы, и инструмент для стрижки собак, и ножницы с множеством лезвий для уничтожения бумаг (применяются также для резки зелени).
А вот чего пока нет, по признанию самого коллекционера, так это ножниц для левшей. Хотя, разумеется, это вопрос времени.
— При кажущейся простоте ножницы довольно сложный инструмент для изготовления: там более 50 операций шлифовки, технология горячей штамповки, — отмечает Дмитрий Олегович. — Раньше к тому же много внимания уделялось еще и их декорированию. Именно поэтому ножницы интересно собирать. Не пополняю я свою коллекцию только инструментом с отделкой колец из пластмассы, потому что через 20−30 лет такой материал начинает рассыпаться.
Недавно Дмитрию Сурскому предложили выставить коллекцию в Несвижском дворце. Это будет первый выход его собрания «в свет», на широкую публику.
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В коллекции председателя Белорусского союза дизайнеров Дмитрия Сурского, известного как изобретателя "джинсового автомобиля", более 200 ножниц. Двоих абсолютно...
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