В этом дне наша память и скорбь: в Толочине почтили память воинов-интернационалистов (+фото)



Волнующими, берущими за душу стали мероприятия на Толочинщине, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов. Из года в год, обретая свой истинный смысл и глубину, меняется их тональность, объединяя вчера еще диаметрально противоположные во взглядах и оценках позиции людей на события, которые пришлись на долгую и кровавую войну в Афганистане.

Есть моменты, которые-то и случайными не назовешь. В утренний час, с началом митинга у знака воинам-интернационалистам в Толочине, в воздухе стал кружить снежок, устилая белизной землю, добавляя белого цвета на обнаженные головы собравшихся у памятника воинов-интернационалистов, многое повидавших на своем веку людей пожилого возраста. Застыли в почетном карауле несущие вахту памяти о погибших учащиеся школ города, молодые толочинцы — представители предприятий и организаций. Скорбью отозвалась природа, навевая раздумья и переживания участникам митинга. Этим чувством были преисполнены и слова ведущих мероприятие, и выступивших на митинге.

Председатель районного Совета депутатов Георгий Георгиевич Мурашко, сам прошедший войну в Афганистане в наиболее сложный ее период (1981 — 1983 годы), познавший ее пот и кровь, ее слезы и незаживающие раны, отметил ее долгий, затяжной характер. С болью в сердце продолжают жить и те, кто выжил в той войне, и матери, близкие и родные тех, кому не суждено было вернуться домой.

“Живая память” — такое заглавие получил и сам митинг. Потому что живы, рядом с нами те, кто хранит об огненных днях тяжелые, ни на день не приносящие забытья воспоминания. А вобрала в себя та война 3 тысячи 340 дней, более девяти лет, период более двух Великих Отечественных войн. Ее хранят и сегодня братья погибших по оружию, храним все мы. Она будет с нами, пока мы об этом будем говорить, пока об этом будем помнить. И говорить непредвзято, а взвешенно, объективно оценивая, почему великая страна — СССР — вступила в эту войну, что это принесло нашему народу, стране, нашим соседям и всему человечеству.

— В той войне, — отметил в своем выступлении член Совета Республики Анатолий Васильевич Анюховский, — СССР проявлял свою оборонительную политику. Это была война на подступах к своим границам c целью недопущения к ним различного рода противоборствующих сторон. Когда наши войска в 1989 году ушли из ДРА, их тут же заменили воинские контингенты США. Советский Союз западные идеологи называли “империей зла”, но сколько лет уже этой империи нет, а зло в этом мире только стремительно прибавляется. Развязаны десятки так называемых малых войн, полыхает весь Ближний Восток. Да, может не самое лучшее решение приняло на тот момент Политбюро ЦК КПСС, но советские войска, их ограниченный контингент, отстаивали в этой точке нашей планеты мир. СССР не только вел войну с душманами, но строил в этой стране, заботясь о будущем ее народа, школы, больницы, дороги, жилье. Советские воины показали здесь свои стойкость, мужество, героизм. Нигде в мире нет такого воина, думающего о людях и выполняющего свой патриотический и интернациональный долг, как наш. Нам надо помнить все уроки той войны и чтить память воинов-“афганцев” — тех, кто погибли, и уважительно относиться к тем, кто сегодня еще в строю, быть им благодарными за то, что в то время они обеспечивали мир человечеству…







— Наши ребята, — продолжил в своем слове военный комиссар района Дмитрий Викторович Конюшко, — с честью выполнили свой долг. Я горжусь тем, что в моей жизни были учителя, прошедшие ту войну, офицеры, которые преподавали в Военной академии, с которыми довелось служить в прославленном соединении в 103-й бригаде. С благодарностью отношусь к тем дням, когда на вечерней поверке старшина роты или дежурный по роте произносил имена зачисленных навечно в строй живых погибших в Афганистане. Опыт той войны внедряется в боевой выучке солдат и сегодня, при выполнении учебно-боевых задач…







Объявляется минута молчания. К монументу знака возлагаются венки и цветы. Украдкой люди вытирают слезы. Нет, они не стыдятся их. Но они и не напоказ. Идут глубоко от сердца и незаживающих ран в душе. Одна из матерей пришла на скорбное торжество с портретом своего сына, который умер от ран и болей в душе, познав как офицер огненные дороги войны и потери своих товарищей.







Продолжением митинга стала концертная программа “Солдаты необъявленной войны” в районном Центре культуры. Пронзительное, тонкое, берущее за душу исполнение каждого номера создавало у зрителей сопричастие к событиям войны в Афганистане, преисполненным как трагического, так и жизнеутверждающего начала в жизни и судьбах тех, кто оказался в далекой стране, но жил постоянно мыслью о родном доме, матери и отце, сестре и брате, любимой девушке. Это очень высокого уровня театрализованная постановка, в которой свою нагрузку имеют каждое слово, жест и движение.







Традиционно руководители района, сельисполкомов, работники райвоенкомата, воины-“афганцы” посетили могилы погибших в Афганистане, возложили цветы, навестили матерей погибших. Они для них, как и для всех нас, остались навечно героями, навечно живыми.

Виктор БИРЮКОВ.

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