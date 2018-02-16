Выставка ремесленников, гастроли театра и три Масленицы. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы могут побывать на гастролях минского театра и узнать «как пришить старушку», посетить большую выставку ремесленников, где можно купить различные сувениры, а еще три раза отпраздновать Масленицу. И сразу — на диету.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 16 февраля, 19.00

Спектакль по пьесе американца Джона Патрика уже шел на сцене Гродненского драмтеатра более 20 лет назад. Но сейчас зрителям представят уже совсем новое прочтение классического произведения. Это чудесная комедия о том, что каждый вынужден выбирать и каждого очень легко соблазняет зло.



Фото: drama.grodno.by

Выставка-ярмарка ремесленников «КУФАР»

Где: Ледовый дворец, ул. Коммунальная, 3а Когда: 17−18 февраля, 11.00−19.00

На выставке свои работы, авторские изделия и товары представят лучшие мастерские, народные умельцы и творческие люди, которые съедутся со всей Беларуси. Выставка порадует красивыми изделиями из кожи, шерсти, фетра, украшениями из бисера и камней, праздничными открытками, керамическими изделиями, интерьерными и игровыми куклами, игрушками и другим.





Где: Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» Когда: 17, 18 февраля, 12.00

Залп из пушки откроет праздник, главной составляющей которого будут, конечно, блины. В программе — музыкальный ринг, 18 ростовых кукол, мастер-классы ремесленников, катание на печи и традиционное сожжение чучела. Посетители смогут попробовать блины, уху, шашлыки, солдатскую кашу и чай. Вход для всех бесплатный.





Блин-party

Где: шлюз Домбровка, Августовский канал Когда: 17 февраля, 12.00

Театрализованное представление, концерт, угощения, горячий чай и конкурс поедания блинов на скорость — все это ждет гостей Августовского канала в субботу. Тут также по традиции сожгут чучело Масленицы.





Филармоническая гостиная «Любви негромкие слова»

Где: областная филармония, ул. Горновых, 17 Когда: 17 февраля, 16.00

Реконструкция филармонии еще не закончена, но в одном из хореографических классов уже проходят камерные вечера. Музыку Пуленка, Римского-Корсакова, Даргомыжского и других можно будет послушать за чашкой чая.



Фото: grof.by

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 17 февраля, 19.00

Камерный драматический театр — Театральная мастерская Наталии Башевой — представляют гродненцам классическую комедию положений, своеобразное исследование современного брака.

День влюбленных в «Привале»

Где: База отдыха «Привал» Когда: 17 февраля, 20.00

Для тех, кто еще недостаточно ярко отметил День святого Валентина, в «Привале» подготовили большой тематический праздник с конкурсами и подарками, фотозонами, дискотекой и катанием на тюбингах.

Масленица в зоопарке

Где: зоопарк, ул. Тимирязева, 11 Когда: 18 февраля, 12.00−14.00

На празднике в зоопарке детей ждет театрализованное представление, хороводы, песни и конкурсы, а также гадание на весну от пумы Глаши.





Концерт группы «Возвращение»

Где: антикафе «Портал», ул. Большая Троицкая, 31 Когда: 18 февраля, 18.00

Музыканты из Москвы представят новый альбом «Глубина» — в равной степени и рок, и фолк, и авторскую песню.

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 18 февраля, 19.00

Еще один спектакль в рамках гастролей Театральной мастерской Наталии Башевой. «Ночь в гостинице» — это эксцентричная, захватывающая, авантюрная комедия, в которой есть место флирту, сценам ревности, драке, курьезному преступлению и, конечно, головокружительной любви.



Фото: kdtminsk.by