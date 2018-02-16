Выставка ремесленников, гастроли театра и три Масленицы. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы могут побывать на гастролях минского театра и узнать «как пришить старушку», посетить большую выставку ремесленников, где можно купить различные сувениры, а еще три раза отпраздновать Масленицу. И сразу — на диету.
Спектакль по пьесе американца Джона Патрика уже шел на сцене Гродненского драмтеатра более 20 лет назад. Но сейчас зрителям представят уже совсем новое прочтение классического произведения. Это чудесная комедия о том, что каждый вынужден выбирать и каждого очень легко соблазняет зло.
Выставка-ярмарка ремесленников «КУФАР»
Где: Ледовый дворец, ул. Коммунальная, 3а
Когда: 17−18 февраля, 11.00−19.00
На выставке свои работы, авторские изделия и товары представят лучшие мастерские, народные умельцы и творческие люди, которые съедутся со всей Беларуси. Выставка порадует красивыми изделиями из кожи, шерсти, фетра, украшениями из бисера и камней, праздничными открытками, керамическими изделиями, интерьерными и игровыми куклами, игрушками и другим.
Залп из пушки откроет праздник, главной составляющей которого будут, конечно, блины. В программе — музыкальный ринг, 18 ростовых кукол, мастер-классы ремесленников, катание на печи и традиционное сожжение чучела. Посетители смогут попробовать блины, уху, шашлыки, солдатскую кашу и чай. Вход для всех бесплатный.
Блин-party
Где: шлюз Домбровка, Августовский канал
Когда: 17 февраля, 12.00
Театрализованное представление, концерт, угощения, горячий чай и конкурс поедания блинов на скорость — все это ждет гостей Августовского канала в субботу. Тут также по традиции сожгут чучело Масленицы.
Филармоническая гостиная «Любви негромкие слова»
Где: областная филармония, ул. Горновых, 17
Когда: 17 февраля, 16.00
Реконструкция филармонии еще не закончена, но в одном из хореографических классов уже проходят камерные вечера. Музыку Пуленка, Римского-Корсакова, Даргомыжского и других можно будет послушать за чашкой чая.
Еще один спектакль в рамках гастролей Театральной мастерской Наталии Башевой. «Ночь в гостинице» — это эксцентричная, захватывающая, авантюрная комедия, в которой есть место флирту, сценам ревности, драке, курьезному преступлению и, конечно, головокружительной любви.
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