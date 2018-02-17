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ALEKSEEV: рад, что белорусский зритель в меня поверил

17.02.2018 10:33 — Новости Культуры | БелТА  
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17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец ALEKSEEV благодарен белорусскому зрителю за доверие представить страну на международном конкурсе песни "Евровидение-2018". Своими эмоциями после объявления его победителем национального отбора исполнитель поделился с журналистами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Артист признался, что очень надеялся на победу и поэтому рад, что зрители в него поверили и поддержали. Для певца огромная честь представить Беларусь на сцене престижного конкурса, и он сделает все от него зависящее, чтобы доверие оправдать. К слову, в Беларуси музыкант чувствует себя комфортно, ощущает ту большую волну позитива, поддержки, которая исходит в его адрес от белорусов.

Что касается песни "Forever", услышав ее, ALEKSEEV понял, что именно с ней он хотел бы выступить на сцене "Евровидения", а потому менять композицию не собирается. Ведь именно из-за этой песни он хотел попасть на конкурсную площадку. При этом певец допустил, что в самом номере изменения могут быть. Все получилось, как было задумано, и своим выступлением ALEKSEEV остался доволен.

Белорусские зрители и профессиональное жюри выбрали Никиту Алексеева, проголосовав после выступления 10 участников финала национального отбора на популярный песенный форум 17 февраля. Исполнитель представит Беларусь на "Евровидении-2018" в Лиссабоне.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец ALEKSEEV благодарен белорусскому зрителю за доверие представить страну на международном конкурсе песни...

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