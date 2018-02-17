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В Гомеле отпраздновали Масленицу

18.02.2018 15:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Проводы зимы в воскресенье прошли во всех районах областного центра: на уличных праздниках люди ели блины, лазали по столбам, дрались подушками. Как это было — в нашем небольшом фоторепортаже.













 
 
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Проводы зимы в воскресенье прошли во всех районах областного центра: на уличных праздниках люди ели блины, лазали по столбам, дрались подушками. Как это было - в...

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