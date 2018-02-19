Александр Сидоренко. Фото из архива

20 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Программа XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" сформирована на 90%. Об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общая программа фестиваля сверстана на 90%. Она включает огромное количество концертов и проектов. По некоторым из них мы еще работаем, так как сложно собрать такое большое количество участников в одном месте в одно время: у каждого свои планы, гастрольные графики, отпуска. Тем не менее нам это удается", - констатировал Александр Сидоренко.

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