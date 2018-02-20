Билеты на «Славянский базар в Витебске» начнут продавать 23 февраля. В первые три дня — 23, 24 и 25 февраля — их смогут купить только жители Витебска, сообщили TUT.BY в дирекции фестиваля.

На следующей неделе, с 26 февраля, билеты появятся на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by — и их смогут купить зрители в любой точке мира.

В первом этапе продаж будут доступны билеты на концерты в Летнем амфитеатре. В частности, это сольники Николая Баскова, Ирины Аллегровой, Елены Ваенги, выступления «Хора Турецкого», «Мумий Тролля», юбилейный вечер композитора Александра Морозова, а также гала-концерты открытия и закрытия фестиваля, взрослый музыкальный конкурс.

С 23 февраля начнут продавать билеты и на новый фестивальный проект — шоу братьев Запашных «UFO. Цирк с другой планеты» в Ледовом дворце.

Второй этап продаж запланирован на 23 марта. В него включены проекты на разных фестивальных площадках. С третьего этапа запустят в продажу все остальные проекты «Славянского базара». Дату организаторы сообщат дополнительно.

«Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия пройдут за несколько дней перед открытием фестиваля, а также в течение пары дней после его закрытия.