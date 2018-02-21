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В Гродно появились первые весенние цветы

21.02.2018 07:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Зима в этом году продолжает удивлять. В декабре зацвели розы и маргаритки, а в лесах появились грибы. А вот к концу февраля в Гродно, во дворе гродненского Свято-Рождество-Богородичного монастыря, появились подснежники, сообщает «Гродненская правда».


Кстати, синоптики обещают к выходным похолодание: зима не торопится сдавать свои позиции.


В четверг и пятницу ожидается морозная погода. В конце недели обещают холодные ночи и понижение температуры в некоторых районах страны до −19…−20°С. Дни тоже будут морозными — максимальная температура днем −6…−12°С.

На Гродненщине морозы будут послабее — ночная температура −5…−10°С, днем −4…−5°С.

 
Теги: Гродно
 
 
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Подснежники появились во дворе гродненского Свято-Рождество-Богородичного монастыря.

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