Гости XXVII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» увидят шоу братьев Запашных «UFO. Цирк с другой планеты». Об этом сообщил директор Большого Московского цирка народный артист России Эдгард Запашный.

«Программу „UFO. Цирк с другой планеты“ показали в Минске в 2014 году. Она установила второй рекорд посещаемости „Минск-Арены“ после чемпионата мира по хоккею — ее посмотрели более 70 тысяч человек. Поэтому я рад, что жители и гости Витебска также смогут в дни фестиваля посмотреть это шоу», — рассказал представитель известной цирковой династии.

Площадкой для «Цирка с другой планеты» станет Ледовый дворец. Запланировано дать 25 представлений, увидеть шоу смогут более 40 тысяч зрителей.

Планируется, что в Витебск привезут самый большой флакон духов с ароматом UFO, созданный специально к шоу. Это уникальная разработка объемом 130 литров (ранее самый большой флакон не превышал 20 литров) и высотой более 50 см. Флакон внесен в Книгу рекордов Гиннесса, находится он в Большом Московском цирке.