Вокзал-гора. Где она находилась в Витебске и почему исчезла

Бесплатные курсы «Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя» с февраля показывают в эфире передачи «Вечерний Витебск» на областном канале. Новый выпуск посвятили теме «Витебск балтский».



Реконструкторы в гостях передачи «Вечерний Витебск». Скриншот кадра телелекции по истории города

Кандидат исторических наук, доцент Денис Юрчак рассказал о том, что территория современного Витебска могла быть заселена людьми после отступления последнего ледника — примерно 15 тысяч лет назад. В том месте, где сейчас располагаются горисполком, Художественный музей, театр «Лялька», находилась гора Ломиха (известна еще как Замковая и Воксал (Вокзал)-гора).

Гора имела высоту примерно 15 метров, а свое название получила, по одной из версий, из-за своей крутизны: если бы кто-то с нее упал, то мог бы точно переломать кости. На этой горе в первом тысячелетии нашей эры и основали первое на территории города балтское городище днепро-двинской культуры.

— Современный горисполком, руководство города находится примерно на том же самом месте, где когда-то было городище, а потом — детинец, княжеский двор, позже — воевода. Так что сердце города остается неизменным, — заключил Денис Юрчак.

В первой половине XIX веков на горе находился воксал (вокзал) — летнее увеселительное учреждение, где проходили танцевальные вечера. Возвышенность стали называть Вокзал-горой.

Гора просуществовала до конца XIX века — ее срыли в связи с застройкой города. Земля, в частности, пошла на строительство железной дороги.

Зрителям показали 3D-реконструкцию поселения на горе Ломиха, которую под руководством Дениса Юрчака создали бывшие студенты математического факультета ВГУ Сергей Буйницкий и Артем Морозов. Она демонстрирует, как выглядели жилье наших предков и оборонительные конструкции на городище.

Гостями передачи стали участники клуба исторической реконструкции «Варгенторн» Евгений и Ольга Еленские. Они продемонстрировали костюмы, в которых вполне могли ходить богатые жители Витебска в конце X — начале XI веков.

Следующий выпуск телекурсов анонсировали на 2 марта, в 19.00. В этой лекции расскажут про легендарную основательницу Витебска — княгиню Ольгу. В областной библиотеке новая лекция бесплатных курсов по истории города состоится 22 февраля (18.00). На ней любители истории узнают о культурной жизни витеблян в 1920-е годы.