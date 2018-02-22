Миллионер спрятал клад в Скалистых горах. Уже четыре человека погибли, пытаясь найти сокровища

В начале июня 2017 года в Йеллоустоунском национальном парке пропал 53-летний житель Иллинойса Джефф Мерфи. Его жена обратилась в полицию после того, как Мерфи ушел в однодневный поход, но в назначенное время не вышел на связь. Мужчина собирался подняться на гору Turkey Pen Peak высотой около двух километров. Началась спасательная операция: Мерфи искали пять пеших команд, четыре конных отряда, пять групп с поисковыми собаками и один вертолет. Спустя два дня спасатели нашли его тело: по-видимому, мужчина оступился на крутом склоне, упал с высоты 152 метра и разбился насмерть.



Форрест Фенн. Фото: Doornkaat / Most Wanted Pictures / Vida Press

После расследования его смерть признали несчастным случаем. 20 февраля 2018 года американский региональный телеканал Kurl8.com сообщил , что Джефф Мерфи погиб не в обычном походе — он искал клад, зарытый миллионером Форрестом Фенном. Более того, Мерфи уже не первый, кто гибнет во время поисков этого клада.

Страсть погони

85-летний Форрест Фенн — бывший арт-дилер и коллекционер, ветеран Вьетнама и археолог-самоучка. Идея спрятать сокровища пришла ему в голову в середине 90-х, когда ему диагностировали рак. Шансы на выздоровление были небольшими, и миллионер решил оставить о себе яркую память — закопать сундук в пустыне и оставить подсказки, где именно он его спрятал. Болезнь удалось остановить, но идея с кладом никуда не делась.

В 2010 году Фенн опубликовал свою автобиографию с заголовком «Страсть погони» («The Thrill of the Chase»), в которой написал, что спрятал старинный бронзовый сундук с сокровищами где-то в Скалистых горах (протяженность хребта — около 4800 километров, площадь — 991 691 км²), к северу от Санта-Фе. В сундуке якобы находятся дорогостоящие предметы антиквариата, слитки золота и драгоценности общей стоимостью три миллиона долларов ( предположительно , к 2013 году их стоимость составляла уже пять миллионов). «Никто не знает, где он спрятан. Если я умру завтра, то унесу эту тайну с собой в могилу», — написал Фенн. Он пообещал, что вернется за сокровищами, когда их стоимость вырастет до десяти миллионов долларов — если до этого их никто не найдет.



Jeff Murphy. Фото: Yellowstone National Park

Миллионер оставил в книге девять подсказок, зашифрованных в стихотворении и предложил читателям взяться за поиски спрятанных им сокровищ. Поиском разгадок занимаются тысячи людей — в интернете есть много сообществ , где люди обсуждают свои идеи. В феврале 2017 года Vox.com опубликовал сюжет о сокровищах Фенна, где говорилось, что четыре из девяти ключей уже найдены.

Фенн уточнял, что клад находится в безопасном месте, но все равно призывал авантюристов быть осторожными, брать с собой необходимые запасы еды и воды, а также устройство с GPS. «Помните, что сундук весит около 20 килограммов, и пожилой мужчина смог самостоятельно принести его в это место», — говорится на сайте, посвященном поискам.

После публикации книги Фенн дал еще несколько подсказок. Например, известно , что клад находится на высоте больше двух тысяч метров над уровнем моря; его не стоит искать на кладбищах и разрушенных зданиях; его не стоит искать на территории штата Айдахо и Юта (в Йеллоустонский национальный парк входят части нескольких штатов). По словам миллионера, наткнуться на сундук случайно, не разгадав всех подсказок, невозможно.

Четыре жертвы



Картографические данные © Google, INEGI, 2018

Как утверждает сам Форрест Фенн, за прошедшие годы его сокровища пытались найти 65 тысяч энтузиастов, но безрезультатно. Эти поиски стоили жизни как минимум четверым людям, включая Джеффа Мерфи.

Так, в январе 2016 года на поиски клада отправился 54-летний разведенный пенсионер из Колорадо Рэнди Билье. Он решил, что разгадал загадку Фенна и клад якобы находится в одном из глубоких каньонов, по которым течет река Рио Гранде. Несмотря на холодную погоду, Билье отправился в путь по реке на рафте вместе с псом по кличке Лео. У мужчины был с собой спасательный жилет и устройство с GPS. Спустя десять дней его бывшая жена забила тревогу, начались поиски. Спасателям удалось найти перевернутый плот и еле живого от холода пса, а тело самого Билье обнаружили лишь спустя полгода. Установить причину его смерти так и не удалось. По одной из версий, мужчина умер из-за переохлаждения или обезвоживания. В феврале 2017 года полиция прекратила расследование обстоятельств его смерти.

Вторым погибшим стал пастор из того же Колорадо — 52-летний Пэрис Уоллэс. Он пропал в начале июня 2017 года. Сначала полиция обнаружила его машину, затем обрывок веревки, а затем и тело пастора в притоке реки Рио Гранде. Форрест Фенн выразил соболезнования семье погибшего и его прихожанам.

Третьей жертвой поиска сокровищ стал 31-летний Эрик Эшби, который переехал в Колорадо специально ради поиск сокровищ Фенна. Последний раз живым его видели 28 июня 2017 года, когда он вместе с другими охотниками за сокровищами сплавлялся по реке Арканзас. Лодка перевернулась, спаслись все, кроме Эшби. Через месяц полиция нашла останки тела, которое не смогла идентифицировать. Считается, что это тело Эрика Эшби, так как оно найдено неподалеку от места крушения, а заявлений о пропаже других людей в этом районе не поступало.

Родственники погибших призывают Форреста Финна прекратить квест и сделать соответствующее заявление. Однако сам он не считает это необходимым. «Если люди тонут в бассейне, нужно не осушать бассейн, а учить их плавать», — заявил миллионер в интервью The New York Times. Он говорит, что зарыл клад и оставил подсказки, чтобы «подарить людям надежду».