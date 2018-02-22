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"Откройте, минская полиция!" Как на вокзале 100 лет назад обокрали помощника главы МВД
22.02.2018 12:49 — Новости Культуры | Tut.by
В начале ХХ века уровень краж в Минске достиг своего апогея. Ловкие минские воры, называемые в народе мазурики, бесшумно чистили карманы прохожих, гостей города, пассажиров конки, посетителей кинотеатров и магазинов. Не найдя преступников, местная полиция закрывала одно уголовное дело за другим, а газеты иронично замечали, что «приезжающие в наш город удивятся таким малым количеством воров на улицах: ведь «не пойман — не вор». В одном из выпусков газеты «Минское Слово» фельетонист смело заявил: «Минской полиции стоит быть особо бдительной на вокзалах, так как у минчан уже нечего воровать». И как в воду глядел.
«Украли мои вещи!»
Ранним октябрьским утром 1909 года на второй путь станции Минск Либаво-Роменской железной дороги прибыл поезд Кременчуг — Вильно. Из купе вагона второго класса вышел полный молодой человек в коричневом пиджаке с желтыми полосками, в плотных серых брюках, фуражке и с черным кожаным чемоданом в руке.
— Володька! — окликнул его двадцатилетний кочегар поезда Иван Тимофеев.
Полный молодой человек смутился, но продолжил идти к выходу из вагона, навстречу знакомому.
— Володька, вот так встреча! Ты куда едешь?
— В Томск, на призыв, — неохотно ответил Володька. — Сейчас на пересадочный поезд сяду и в Томск.
Тимофеев знал Володю Уласика еще со школьной скамьи. Знал его отца, который при жизни работал на этой станции буфетчиком. Знал и то, что двадцатилетний Володя не любил работать и постоянно нуждался в деньгах. Поэтому он сильно удивился, увидев одноклассника в качестве пассажира второго класса с чемоданом в руке.
Обменявшись дежурными фразами, молодые люди простились, а Тимофеев стал наблюдать за тем, куда направляется Уласик. Тот, дойдя до передаточного поезда, резко свернул в сторону города и ускорил шаг. Тимофеев подозвал дежурившего на перроне жандарма и высказал подозрения по поводу чемодана.
— А может, и его чемодан? Как ты проверишь? — отмахнулся офицер и продолжил свою прогулку по перрону.
В это время в тот же вагон второго класса вошел пожилой интеллигентный мужчина и направился в свое купе. В нем уже размещалась женщина с ребенком и няней. Учтиво поздоровавшись с попутчицей, старик взглянул на багажную полку и обомлел: его чемодан исчез. Попутчица ответила, что пару минут назад заходил молодой человек и забрал чемодан, назвав его своим. Поезд тихо качнулся и начал свое движение. Старик быстро выбежал на площадку поезда и закричал жандарму:
— Украли вещи! Украли мой чемодан!
Он на ходу протянул визитку догоняющему поезд офицеру. Поезд уехал, оставив на перроне испуганного жандарма с визиткой в руке. Она гласила: «Платон Андреевич Кулаковский. Чиновник особых поручений IV класса при Министре Внутренних Дел. Тайный советник».
«Роста среднего, пробиваются усики, и нет переднего зуба»
Произошедшее на станции испугало не только жандармского офицера. Когда в полдень в сыскное отделение на Подгорной, 7 (теперь Карла Маркса, 5) была доставлена телеграмма о случившемся, начальник отделения Владимир Лаптев уже вел разговор с полицмейстером Соколовым:
— Немедленно приступайте к розыску вора. Его высокопревосходительство губернатор Эрдели (минский губернатор в 1906—1912 годах. — Прим. TUT.BY) лично следит за ходом дела.
Как оказалось, украденный чемодан принадлежал известному писателю, ученому-слависту Платону Кулаковскому. Он был известным исследователем истории балканских славянских государств, изучал их литературу. Был активным сторонником объединения славянских государств под безусловным гегемоном России и противником национального возрождения окраин. Вдобавок ко всему Кулаковский являлся чиновником особых поручений при министре внутренних дел Столыпине (эту должность также занимал тогдашний премьер-министр России). Министру подчинялся и губернатор Эрдели, что объясняло беспокойство начальника губернии.
Лаптев связался с жандармским управлением железных дорог, чтобы узнать о свидетелях кражи. Благодаря оперативности сотрудников управления и работе телеграфа удалось опросить некоторых очевидцев кражи в вагоне. На каждой станции, где ненадолго останавливался состав, жандармы посылали в Минск телеграммы о ходе дознания. Так минская сыскная полиция получила важные показания кочегара Тимофеева.
Вскоре начальник сыскной полиции уже имел словесное описание подозреваемого в краже: «Около 20 лет, роста среднего, толстый, волосы недлинные, светло-русые, пробиваются небольшие усики, нет переднего зуба». Ответственным за расследование кражи у тайного советника Кулаковского был назначен недавно пришедший в отделение 25-летний полицейский надзиратель Иван Чичко (уроженец деревни Лань Слуцкого уезда). Молодой сыщик с головой окунулся в расследование кражи, стараясь быстро закончить дело и получить благодарность от начальства. Благодаря показаниям кочегара удалось установить, что Владимир Уласик некоторое время проживал в Жлобине, а затем уехал на заработки в Гомель. Поэтому, когда поиски подозреваемого в Минске ничего не дали, в известность была поставлена уездная полиция.
Тем временем был допрошен потерпевший. Из показаний Платона Кулаковского:
Однако больше всего профессора заботили… книги. В своем письме начальнику минской сыскной полиции он описал все находящиеся в чемодане книги, в том числе «томик «Сводки статистической переписи 1897 года» и «два томика «Одиссеи» Гомера издания 1871 года в переводе Жуковского в красном переплете» и просил «обязательно их найти и вернуть».
Но чтобы найти книги, нужно было найти самого подозреваемого в краже. В этом минским сыщикам помогли чины уездной полиции, которым в местечке Жлобин удалось задержать Владимира Уласика. Через две недели после кражи подозреваемый уже сидел на допросе у радостного сыщика Чичко. Поначалу парень в краже не сознавался, но спустя «непродолжительное время» начал говорить.
Орден в помойной яме
Признавшись в содеянном, Уласик начал свой рассказ. Из показаний Владимира Уласика:
На вопрос о том, где находится украденный чемодан, Владимир давал сбивчивые показания или вовсе уклонялся от ответа. Однако спустя «непродолжительное время» сыщик Чичко получил ответ и на этот вопрос.
Сразу после кражи Уласик нанял извозчика и поехал на квартиру к знакомому еврею Янкелю Зомину, проживавшему в урочище Уборки (в начале ХХ века район современного вокзала, улиц Толстого, Вокзальной, Могилевской. — Прим. TUT.BY). Там он слезно рассказал хозяину историю о том, что его обокрали, и попросил жену Янкеля, Эльку, заплатить 60 копеек извозчику. Янкель не хотел давать деньги знакомому, но жена сжалилась над плачущим юношей и заплатила ожидавшему у дома извозчику. Далее Уласик попросил Зомина одолжить ему 6 рублей, а в залог предложил чемодан.
— Это не мой, меня попросили его привезти, — сказал Володя и вскрыл чемодан ножиком. Внутри оказалась мужская одежда, вставная челюсть, книги и какая-то звезда.
После торга Уласик согласился на 5 рублей и, пообещав вернуть деньги завтра, уехал в город, а затем — в Жлобин.
Выслушав подозреваемого, Чичко поверил лишь одному: чемодан тайного советника нужно искать у известного полиции скупщика краденого — Янкеля Зомина. Прибыв в дом еврея, сыщик действительно нашел взломанный чемодан Кулаковского, но вещей в нем не оказалось.
— Где вещи? — спросил Чичко.
Янкель Зомин виновато улыбнулся и покраснел. Сняв сюртучный жилет, он аккуратно положил его на стол перед сыщиком.
— Это все? — спросил Чичко и пристально взглянул на еврея.
Зомин покраснел еще больше, и на столе появились кальсоны.
Проведя тщательный осмотр дома еврея, Чичко не смог найти лишь фрачную пару, сюртук, орден и книги. Как оказалось, оставшуюся одежду еврей заложил в ссудной кассе для бедных евреев, книг не видел, а звезду… Зомин сделался багрового цвета и робко указал на отхожее место во дворе:
— Там.
Молодой сыщик, мысленно проклиная еврея, направился к помойной яме, где «после тщательного осмотра нечистот» обнаружил орден Святого Станислава.
«К сожалению, вы возвратили не все вещи»
По подозрению в сбыте краденого Зомин был также арестован. Когда в ссудной кассе для бедных евреев была изъята украденная одежда и большая часть вещей была найдена, Чичко явился к начальнику сыскного отделения и бодро сообщил о готовности отправить найденное потерпевшему. Лаптев вздохнул:
— Нужно найти книги. Потерпевший хочет их вернуть.
На повторном допросе Уласик сознался, что не сразу уехал в Жлобин после расставания с евреем. Уйдя в город, он купил себе пиджак и ботинки, а на следующий день вновь пришел к Зомину. Только деньги Володя не принес, а попросил еще 2 рубля. Зомин начал бранить должника и денег не дал. Обиженный Уласик тогда сказал ему, что вещи краденые и «пусть он сам с этим разбирается». Забрав из чемодана ленту к звезде, значок, вставную челюсть, книги, он сел на товарный поезд и поехал в Жлобин. В дороге Володя думал, как поступить с вещами. Быстро пролистав книжки и просмотрев картинки, он выбросил их вместе с остальными вещами в реку. «Одиссея» Гомера в красном переплете, которую так хотел вернуть Кулаковский, скрылась в пучине Березины.
В посылке, готовой к отправке чиновнику и профессору Кулаковскому, не хватало университетского значка, орденской ленты, некоторых рубашек и книг. Минский губернатор Яков Эрдели, будучи осведомлен о найденных вещах, отдал распоряжение об отправке посылки потерпевшему в Петербург. За «проявленное усердие при раскрытии кражи у тайного советника Кулаковского» начальнику сыскного отделения Владимиру Лаптеву, полицейскому надзирателю Ивану Чичко и всему личному составу сыскного отделения была объявлена губернаторская благодарность.
Присяжные заседатели Минского окружного суда признали Владимира Уласика виновным в краже чемодана, а Янкеля Зосина — в скупке краденых вещей из него. Однако при вынесении своего вердикта присяжные предложили применить снисхождение к подсудимым: к Уласику — за «крайнее невежество и неразвитость», к Зосину — «как не принимавшему участия в краже». В итоге Зосин был приговорен к двум месяцам тюремного заключения, а к Уласику было применено наименьшее наказание по статье 1651 Уложения о наказаниях: он был лишен всех прав состояния и отправлен на один год на поселение в Сибирь. Позже, в конце 1916 года, он обратится в архив окружного суда за выдачей копии приговора для возвращения личных прав состояния. Справку с опозданием вышлют по указанному адресу, в Гомель, но Уласика там уже не будет.
Платон Андреевич Кулаковский будет продолжать продвигать идею панславизма через его любимое детище — еженедельный журнал «Окраины России». А проезжая через окраины России, ученый будет с тревогой вспоминать кражу в Минске и крепче прижимать к себе свой багаж. В конце 1913 года он умрет от рака печени.
Лаптев готовился к награждению орденом Святого Станислава за успешную разыскную деятельность на посту начальника. В то же время в канцелярию сыскной полиции пришло письмо от Платона Кулаковского. В нем старый чиновник благодарил сыщиков за возвращение вещей, посетовал на «постоянные кражи на пути через Минск» и не преминул заметить:
«К сожалению, вы возвратили не все вещи. Не хватает следующих вещей: лента, университетский значок, мои рубашки, вставная челюсть. Еще я вспомнил, что вез с собой орден Святого Владимира, белые перчатки, несколько номеров киевских газет и коробочку конфет кондитера Балабухо. Прошу вернуть».
Лаптев взял письмо, спрятал в стол и больше о просьбе старика не вспоминал. Дело было окончено, и он был рад взлету своей карьеры. Полицейский еще не знал, каким недолгим будет этот взлет.
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В начале ХХ века уровень краж в Минске достиг своего апогея. Ловкие минские воры, называемые в народе мазурики, бесшумно чистили карманы прохожих, гостей города,...
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