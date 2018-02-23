Пес остался верен умершему хозяину и охранял его могилу до конца своей жизни

В Аргентине умер пес по кличке Капитан, который провел больше десяти лет на кладбище, где охранял могилу своего хозяина, пишет medialeaks.ru со ссылкой на The Sun .



Фото: Central European new

В 2006 году Мигель Гузман, житель города Вилья Карлос Пас (Аргентина), подарил своему сыну Дамиану немецкую овчарку Капитана. Но в марте 2006 года сам Мигель неожиданно умер. Когда семейство Гузманов вернулось домой с похорон, Капитана там не было. Вероника, вдова Мигеля, поначалу решила, что он убежал и погиб. Но в следующие выходные семья поехала на кладбище, и Дамиан узнал свою собаку. «Когда Капитан подошел к нам, он лаял и выл, как будто бы плакал. Похоже, он не хотел оставлять Мигеля одного на ночь», — рассказала Вероника.

До смерти Мигеля Капитан никогда не был на кладбище и не мог знать дорогу туда. Как он до туда добрался, осталось загадкой. Директор кладбища Гектор Баксега вспоминал, как однажды Капитан просто зашел на территорию и некоторое время бродил по ней, пока не нашел могилу хозяина.

Капитан остался жить на могиле Мигеля. По словам директора кладбища, пес старался не оставлять место без присмотра. Днем он иногда гулял по кладбищу. Но ровно в шесть часов каждый день ложился на могилу и оставался там на ночь.

Гузманы пытались забрать собаку домой, но Капитан отказался покидать человека, которого любил больше всех на свете. Больше всего попыток предпринял Дамиан, но в конце концов и он сдался: даже если Капитана удавалось увезти, скоро он возвращался обратно. Мальчик понял, что пес не оставит Мигеля.

Капитан прожил на кладбище десять лет. Директор кладбища Гектор кормил его, а Гузманы отвозили к ветеринару, когда у собаки бывали проблемы со здоровьем.

После смерти Капитана его тело передали местному Фонду защиты животных. Его представители хотят помочь Гузманам получить разрешение и захоронить собаку рядом с Мигелем. Местные власти предложили кремировать пса и поместить урну с прахом под памятник, у которого люди, тронутые преданностью Капитана, смогут оставлять цветы.