Танки в городе, Stand Up и розыгрыш черепахи. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы могут еще раз отпраздновать Масленицу, побывать на спектаклях профессиональных и любительских театров, посмотреть кино по Быкову и отпраздновать 100 лет армии. А еще — выиграть в зоопарке черепаху.

Масленица на «Привале»

Где: база отдыха «Привал» Когда: 23−25 февраля, 11.00−21.00

Концерт, мастер-класс по приготволению блинов, сказка для самых маленьких, катание на тюбинге и многое другое ждет отдыхающих на «Привале».





Спектакль «С поцелуями в глаза»

Где: центр отдыха и развития «Портал», ул. Большая Троицкая, 31 Когда: 23 февраля, 19.00

Питерский режиссер Александр Курц привезет в Гродно моноспектакль по повести Аиста Сергеева «Овсянки». Это драма с элементами эротики для зрителей от 18 лет. Как говорит автор, это «спектакль-путешествие, своеобразное road movie, путешествие к смерти, к вечной жизни, инобытию, путешествие через чистую поэзию любви. Но такой любви, о которой говорить не принято».

Концерт Ларисы Грибалевой

Где: центр культуры, ул. Дзержинского, 1 Когда: 23 февраля, 19.00

В программе «Все будет хорошо» певица представит новые песни и новое звучание, но не забудет и о старых хитах.



Фото: Павел Поташников

Спектакль «Маленькие трагедии»

Где: физико-технический факультет ГрГУ, ул. Врублевского, 33 Когда: 23, 24 февраля, 19.00

Театральный коллектив «6-я студия» старается привносить в гродненское культурное пространство немного современного театра.

Просмотр фильма «Желтый песочек»

Где: центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 23 февраля, 19.00

Современное белорусское кино, снятое по мотивам рассказа Василя Быкова. Это история о страшном времени сталинских репрессий.





Группа LYNX в баре RockStar

Где: бар RockStar, ул. Титова, 9 Когда: 23 февраля, 21.00

Хард-рок группа LYNX выступит с программой «Калейдоскоп ужасов».

Праздник к 100-летию белорусской армии «Время спорта и побед»

Где: парк Жилибера Когда: 24 февраля, 10.00−19.00

Праздник начнется шествием войск Гродненского гарнизона по улице Советской и парадом личного состава и колесной техники рядом с площадью Ленина. Впервые над городом рамках парада пролетят самолеты. На площади Тизенгауза будет организована выставка военной техники. В парке будет работать несколько интерактивных площадок, а на сцене пройдут показательные выступления бойцов и концерты творческих коллективов.





Филармоническая гостиная «Любви негромкие слова»

Где: областная филармония, ул. Горновых, 17 Когда: 24 февраля, 16.00

Реконструкция филармонии еще не закончена, но в одном из хореографических классов уже проходят камерные вечера. Музыку Штрауса, Кальмана и других в рамках программы «Оперетта навсегда» можно будет послушать за чашкой чая.



Фото: grof.by

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 24 февраля, 19.00

Пьеса «Шикарная свадьба» англичанина Робина Хоудона — это типичная комедия положений из жизни молодых людей. Если мальчишник прошел на полную катушку, совсем не значит, что на следующий день будет свадьба. Тем более если жених просыпается накануне свадьбы в одной постели… с незнакомкой.



Фото: vk.com/grodno_drama

День неторопливости

Где: зоопарк, ул. Тимирязева, 11 Когда: 25 февраля, 13.00−14.00

В павильоне «Террариум» пройдет лекция о черепахах, викторина, в которой можно будет выиграть красноухую черепаху, черепашьи бега и другие развлечения. Будет работать фотозона «Букашки-таракашки».



Фото: Reuters

Мастер-класс по рисованию «Пейзаж с маяком»

Где: Go Go Pizza, ул. Маркса, 10 Когда: 25 февраля, 15.00

Арт-студия Катерины Забелиной приглашает детей от 7 лет и их родителей на мастер-класс по рисованию. Участники напишут красивый акварельный пейзаж, научатся создавать реалистичные брызги волн, познакомятся с маскирующей жидкостью и узнают чем может пригодится кухонная губка. Все материалы предоставляются. Обязательная запись по тел.: +375 29 785−95−98, +375 29 969−80−94.

Великопостный концерт

Где: Свято-Покровский собор, ул. Ожешко Когда: 25 февраля, 17.00

Выступит архиерейский хор. Ведущий — протоиерей Владимир Петручик.



Фото: orthos.org

День открытых уроков

Где: ДОМ46, ул. Лелявеля, 46 Когда: 25 февраля, 17.00

В творческом пространстве ДОМ46 25 февраля пройдет серия открытых уроков. На них можно будет познакомиться с педагогами и новыми стилями: йога, арт-терапия, реггетон, хип-хоп, контемпорари и многими другими.

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 25 февраля, 19.00

Пьеса Марка Камолетти — легенда французского театра прошлого века и образец комедии положений. Пьесу ставили в более чем 60 странах мира.



Фото: drama.grodno.by

Встреча с бардом Андреем Мельниковым

Где: Этнакрама «Цудоўня», ул. Большая Троицкая, 14 Когда: 25 февраля, 19.00

Бард Андрей Мельников, один из основателей белорусской авторской песни, выступит с программой «Каханне і Айчына». В нее входят песни разных периодов творчества исполнителя.

Концерт Stand Up

Где: кафе-клуб «Чемпи», ул. Антонова, 29 Когда: 25 февраля, 20.00

Один из самых мощных Stand up клубов страны «Brest Stand up» заедет в Гродно.