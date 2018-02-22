Танки в городе, Stand Up и розыгрыш черепахи. Куда пойти в Гродно в выходные

В эти выходные гродненцы могут еще раз отпраздновать Масленицу, побывать на спектаклях профессиональных и любительских театров, посмотреть кино по Быкову и отпраздновать 100 лет армии. А еще — выиграть в зоопарке черепаху.
Масленица на «Привале»
Где: база отдыха «Привал»
Когда: 23−25 февраля, 11.00−21.00
Концерт, мастер-класс по приготволению блинов, сказка для самых маленьких, катание на тюбинге и многое другое ждет отдыхающих на «Привале».
Спектакль «С поцелуями в глаза»
Где: центр отдыха и развития «Портал», ул. Большая Троицкая, 31
Когда: 23 февраля, 19.00
Питерский режиссер Александр Курц привезет в Гродно моноспектакль по повести Аиста Сергеева «Овсянки». Это драма с элементами эротики для зрителей от 18 лет. Как говорит автор, это «спектакль-путешествие, своеобразное road movie, путешествие к смерти, к вечной жизни, инобытию, путешествие через чистую поэзию любви. Но такой любви, о которой говорить не принято».
Концерт Ларисы Грибалевой
Где: центр культуры, ул. Дзержинского, 1
Когда: 23 февраля, 19.00
В программе «Все будет хорошо» певица представит новые песни и новое звучание, но не забудет и о старых хитах.
Спектакль «Маленькие трагедии»
Где: физико-технический факультет ГрГУ, ул. Врублевского, 33
Когда: 23, 24 февраля, 19.00
Театральный коллектив «6-я студия» старается привносить в гродненское культурное пространство немного современного театра.
Просмотр фильма «Желтый песочек»
Где: центр городской жизни, ул. Советская, 3
Когда: 23 февраля, 19.00
Современное белорусское кино, снятое по мотивам рассказа Василя Быкова. Это история о страшном времени сталинских репрессий.
Группа LYNX в баре RockStar
Где: бар RockStar, ул. Титова, 9
Когда: 23 февраля, 21.00
Хард-рок группа LYNX выступит с программой «Калейдоскоп ужасов».
Праздник к 100-летию белорусской армии «Время спорта и побед»
Где: парк Жилибера
Когда: 24 февраля, 10.00−19.00
Праздник начнется шествием войск Гродненского гарнизона по улице Советской и парадом личного состава и колесной техники рядом с площадью Ленина. Впервые над городом рамках парада пролетят самолеты. На площади Тизенгауза будет организована выставка военной техники. В парке будет работать несколько интерактивных площадок, а на сцене пройдут показательные выступления бойцов и концерты творческих коллективов.
Филармоническая гостиная «Любви негромкие слова»
Где: областная филармония, ул. Горновых, 17
Когда: 24 февраля, 16.00
Реконструкция филармонии еще не закончена, но в одном из хореографических классов уже проходят камерные вечера. Музыку Штрауса, Кальмана и других в рамках программы «Оперетта навсегда» можно будет послушать за чашкой чая.
Пьеса «Шикарная свадьба» англичанина Робина Хоудона — это типичная комедия положений из жизни молодых людей. Если мальчишник прошел на полную катушку, совсем не значит, что на следующий день будет свадьба. Тем более если жених просыпается накануне свадьбы в одной постели… с незнакомкой.
День неторопливости
Где: зоопарк, ул. Тимирязева, 11
Когда: 25 февраля, 13.00−14.00
В павильоне «Террариум» пройдет лекция о черепахах, викторина, в которой можно будет выиграть красноухую черепаху, черепашьи бега и другие развлечения. Будет работать фотозона «Букашки-таракашки».
Мастер-класс по рисованию «Пейзаж с маяком»
Где: Go Go Pizza, ул. Маркса, 10
Когда: 25 февраля, 15.00
Арт-студия Катерины Забелиной приглашает детей от 7 лет и их родителей на мастер-класс по рисованию. Участники напишут красивый акварельный пейзаж, научатся создавать реалистичные брызги волн, познакомятся с маскирующей жидкостью и узнают чем может пригодится кухонная губка. Все материалы предоставляются. Обязательная запись по тел.: +375 29 785−95−98, +375 29 969−80−94.
Великопостный концерт
Где: Свято-Покровский собор, ул. Ожешко
Когда: 25 февраля, 17.00
Выступит архиерейский хор. Ведущий — протоиерей Владимир Петручик.
День открытых уроков
Где: ДОМ46, ул. Лелявеля, 46
Когда: 25 февраля, 17.00
В творческом пространстве ДОМ46 25 февраля пройдет серия открытых уроков. На них можно будет познакомиться с педагогами и новыми стилями: йога, арт-терапия, реггетон, хип-хоп, контемпорари и многими другими.
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