ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запашные, Тимати, Басков, Ваенга: какие билеты на "Славянский базар" раскупают быстрее всего

26.02.2018 13:20 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Билеты на «Славянский базар» начали продавать 23 февраля. В первые три дня — 23, 24 и 25 февраля — их могли купить только жители Витебска. В дирекции фестиваля подвели первые итоги предпочтений публики. Лидер продаж — шоу братьев Запашных «UFO. Цирк с другой планеты».

Охотно покупали также билеты на сольники Николая Баскова, Тимати, Елены Ваенги и арт-группы «Хор Турецкого», гала-концерты торжественного открытия и закрытия фестиваля, события взрослого музыкального конкурса.

В дирекции фестиваля отмечают, что билеты активно выкупали профкомы предприятий и организаций. Как и в прошлые годы, самым востребованным у них стал проект «Золотой хит». Много билетов заказали также на концерты Баскова и Тимати, юбилейный вечер композитора Александра Морозова.

Сегодня, 26 февраля, продажи билетов на концерты в Летнем амфитеатре открыли операторы kvitki.by и ticketpro.by. Их смогут купить зрители в любой точке мира.

Следующий этап продаж стартует 23 марта. В него включены проекты на разных фестивальных площадках. С третьего этапа запустят в продажу все остальные программы «Славянского базара». Дату организаторы сообщат дополнительно.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 201
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дирекции фестиваля отмечают, что билеты активно выкупают профкомы предприятий и организаций.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Ягненок заболел, провел много времени с собакой, и теперь хозяева учат его быть овцой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика