Билеты на «Славянский базар» начали продавать 23 февраля. В первые три дня — 23, 24 и 25 февраля — их могли купить только жители Витебска. В дирекции фестиваля подвели первые итоги предпочтений публики. Лидер продаж — шоу братьев Запашных «UFO. Цирк с другой планеты».

Охотно покупали также билеты на сольники Николая Баскова, Тимати, Елены Ваенги и арт-группы «Хор Турецкого», гала-концерты торжественного открытия и закрытия фестиваля, события взрослого музыкального конкурса.

В дирекции фестиваля отмечают, что билеты активно выкупали профкомы предприятий и организаций. Как и в прошлые годы, самым востребованным у них стал проект «Золотой хит». Много билетов заказали также на концерты Баскова и Тимати, юбилейный вечер композитора Александра Морозова.

Сегодня, 26 февраля, продажи билетов на концерты в Летнем амфитеатре открыли операторы kvitki.by и ticketpro.by. Их смогут купить зрители в любой точке мира.

Следующий этап продаж стартует 23 марта. В него включены проекты на разных фестивальных площадках. С третьего этапа запустят в продажу все остальные программы «Славянского базара». Дату организаторы сообщат дополнительно.