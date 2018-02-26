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Запашные, Тимати, Басков, Ваенга: какие билеты на "Славянский базар" раскупают быстрее всего
26.02.2018 13:20 — Новости Культуры | Tut.by
Билеты на «Славянский базар» начали продавать 23 февраля. В первые три дня — 23, 24 и 25 февраля — их могли купить только жители Витебска. В дирекции фестиваля подвели первые итоги предпочтений публики. Лидер продаж —
Охотно покупали также билеты на сольники Николая Баскова, Тимати, Елены Ваенги и арт-группы «Хор Турецкого», гала-концерты торжественного открытия и закрытия фестиваля, события взрослого музыкального конкурса.
В дирекции фестиваля отмечают, что билеты активно выкупали профкомы предприятий и организаций. Как и в прошлые годы, самым востребованным у них стал проект «Золотой хит». Много билетов заказали также на концерты Баскова и Тимати, юбилейный вечер композитора Александра Морозова.
Сегодня, 26 февраля, продажи билетов на концерты в Летнем амфитеатре открыли операторы kvitki.by и ticketpro.by. Их смогут купить зрители в любой точке мира.
Следующий этап продаж стартует 23 марта. В него включены проекты на разных фестивальных площадках. С третьего этапа запустят в продажу все остальные программы «Славянского базара». Дату организаторы сообщат дополнительно.
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В дирекции фестиваля отмечают, что билеты активно выкупают профкомы предприятий и организаций.
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