Настрой — делу помощник: работы по ремонту техники в “Обольцах” ведутся каждый день



Ни на день не приостанавливаются работы по ремонту сельскохозяйственной техники и машин в ОАО “Обольцы”. Первым, кого мы встретили на машинном дворе предприятия, оказался заместитель директора Николай Бурилов. Он и ввел нас в курс дела по текущему моменту в данной работе.

— Ремонтируем АПП-6Д, заканчиваем собирать дискатор и приступаем к высевающему агрегату. Попутно занимаемся энергонасыщенным трактором “Беларус-3022″. В наличии имеются два РДУ, ведем их восстановление.

Плуги готовы, дискатор тоже. Все на линейке готовности. Еще один энергонасыщенный трактор находится в ремонте в Толочинском райагросервисе. Вот-вот сюда будет из Витебска передан интегральный блок, после его установки трактор забираем и агрегатируем для предстоящих весенне-полевых работ.

К посевному комплексу были закуплены все необходимые запчасти, как и к РДУ, и к “Беларусу-3022″.

Степень готовности техники от запланированого объема ее ремонта Николай Александрович оценивает пока в чуть более 50 процентов. Основная часть времени и средств потребуется на восстановление основательно изношенных энергонасыщенных тракторов. Чтобы иметь полную ясность по оплате труда механизаторов, занятых на ремонте, на объем и сложность работ по основным агрегатам составляется наряд. С людьми согласовываются условия по времени выполнения работ и оплате, что предполагает полную прозрачность, за что и сколько можно заработать. Эту практику как главный инженер он применял в свое время в сельхозпредприятии “Надежино”, и она себя сполна оправдывала. Поэтому идти на изобретение чего-то иного в “Обольцах” не было и причин, и оснований.

К примеру, механизаторы Юрий Жуменок и Юрий Ткаченко, умеющие вести и сварочные работы, на устраивающих их подобных условиях выполняли ремонт АД-600 (дискатор).

К сожалению, решение ряда вопросов по подготовке к посевной не просматривается.

Хозяйство остро нуждается в культиваторе для подготовки почвы. Имеющийся дискатор ни в коей мере его не заменит. Инженерная служба проблему эту знает и пытается ее решить. Нужен хозяйству и разбрасыватель минеральных удобрений МТТ.

Хороший задел по подъему зяби позволит предприятию практически обойтись без работ по весновспашке. Остается подготовить только 150 гектаров пахоты под сев кукурузы.

— Коллектив мне знаком, — заметил Николай Александрович, дотошно вникающий в каждую деталь, каждый штрих работы, владеющий каждой без исключения цифрой. — Механизаторы — знающие и ответственные, сплоченные общими заботами и проблемами. Без отказа идут в этот зимний период и поработать на фермах, и взяться за любой ремонт. А все, что надо для этого, пока что решаем за счет собственных средств, за продаваемое молоко. Есть надбавки за продукцию — отсюда и берем деньги, с пониманием в этом вопросе идет нам навстречу и наш толочинский молокозавод…

По всему заметно, механизаторы здесь не отбывают время, а заняты делом, причем каждый на своем рабочем месте.

Виктор БИРЮКОВ.

НА СНИМКЕ: опытный, с 20-летним стажем работы, механизатор Владимир Попович.

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