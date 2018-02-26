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Украли, выпили — в тюрьму
26.02.2018 13:14 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Установлено, что жительница Витебска после смерти матери оставила запертой на зимний период принадлежащую ей в нашем городе квартиру и попросила присмотреть за ней одного из подозреваемых. Тот же вместе со своим знакомым решил «провести инвентаризацию» находящегося в жилище имущества. Обнаруженную выпивку и закуску мужчины, недолго думая, употребили по назначению, совершив тем самым преступление по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Материалы дела переданы в суд. Преступникам грозит лишение свободы сроком до четырех лет.
Виталий АГЕЕНКО,
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Толочинским РОСК завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража с проникновением в жилище, совершенная...
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