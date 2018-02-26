Украли, выпили — в тюрьму



Толочинским РОСК завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража с проникновением в жилище, совершенная группой лиц) в отношении двух жителей Толочина.

Установлено, что жительница Витебска после смерти матери оставила запертой на зимний период принадлежащую ей в нашем городе квартиру и попросила присмотреть за ней одного из подозреваемых. Тот же вместе со своим знакомым решил «провести инвентаризацию» находящегося в жилище имущества. Обнаруженную выпивку и закуску мужчины, недолго думая, употребили по назначению, совершив тем самым преступление по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Материалы дела переданы в суд. Преступникам грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Виталий АГЕЕНКО,

старший следователь Толочинского РОСК.

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