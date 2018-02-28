Две стихии на брестской сцене

Дарья НИКОНЧУК.

Ко Дню всех влюблённых жители и гости Бреста получили удивительный подарок – волшебную историю любви «Лебединое озеро» в исполнении единственного в мире Государственного балета на льду Санкт-Петербурга. Эстетика балета и лёгкость фигурного катания слились в единое целое под звуки чарующей музыки Петра Чайковского. На выступление мировой труппы отправились и жабинковцы.

Знаменитый творческий коллектив презентовал свои спектакли на лучших сценах США и Канады, Германии и Нидерландов, Южной Кореи и Тайваня, КНР и Греции, Испании и Португалии, других странах Европы. В репертуаре – самые яркие балеты Чайковского «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», постановки на музыку Прокофьева «Золушка» и «Ромео и Джульетта». В них придуманы такие приёмы фигурного катания, которые ранее никем не использовались. В результате чего родился новый жанр – это настоящий и единственный в мире театр балета на льду.

«Лебединое озеро» в декабре прошлого года представлял брестскому зрителю Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Тогда жемчужина мировой классической хореографии впервые побывала в городе над Бугом, поэтому можно заявить, что брестчане не избалованы балетом. Известно, что в основе этой истории – сказка рыцарской эпохи, повествующая о чистой любви, наполненной препятствиями и испытаниями, которые подстерегают юных влюблённых. Но сейчас из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, имеющие одинаковые сценические партитуры. А балет на льду – слияние сразу нескольких стихий – воспринимается более динамично. Фигуристы легко скользят, делая всё то, что присуще традиционной школе – арабески, батманы, фуэте, а ещё взлетают над ледовой поверхностью в головокружительных акселях и тулупах.

– От увиденного захватывает дух, – признаётся жительница Жабинковщины Елена Андросюк. – Смотришь и забываешь, что ноги танцовщиков облачены в коньки. Такая лёгкость требует высокого профессионализма от артистов. Знаю, что эти люди – бывшие фигуристы самого высокого уровня, призёры различных соревнований. Рада, что мне с сёстрами удалось прикоснуться к великому искусству и насладиться зрелищем и волшебной атмосферой сказки.

Действительно, в труппе около 20 фигуристов, имеющих почётное звание Мастера спорта России за победы во Всероссийских и международных соревнованиях по фигурному катанию. В прошлом году коллективу исполнилось 50 лет. В разный период в нём танцевали такие известные спортсмены как Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Алексей Уланов и Людмила Смирнова. С 1980 года балетом руководит его главный балетмейстер, заслуженный артист России, бывший солист Мариинского театра Константин Рассадин.

Магия балета и сияние льда, гармоничное сочетание музыки и декораций, синхронная хореография и скольжение не оставили равнодушными зрителей (приятно удивило, что в полном зале Ледового дворца были также дети). Присутствующие переживали за искренние чувства наследника престола Зигфрида и прекрасной принцессы Одетты, превращённой в лебедя проклятием колдуна Ротбарта. Злой волшебник пытается разлучить влюблённых и помешать силе любви разрушить его чары. Под обличьем знатного рыцаря он с дочерью Одиллией появляется в замке на балу, чтобы осуществить свой коварный план. Принц растерян: красавица необычайна похожа на его возлюбленную! Она манит и чарует, не давая Зигфриду опомниться. Лишь спустя время наследник престола понимает весь ужас обмана, жертвой которого стал, и устремляется к озеру, к любимой Одетте. Там храбрый принц во имя любви вступает в борьбу с могущественным волшебником, и сила чувств оказывается сильнее. Злу приходит конец, а лучи восходящего солнца даруют счастье, надежду и любовь… Громкие овации не отпускают артистов –

зал благодарит гостей за уникальное соединение ледовой феерии фигурного катания и классического балетного искусства, способного поражать зрителя при каждой новой встрече.