Квадроциклам не место на дорогах



Госавтоинспекция усилила контроль за водителями квадроциклов и снегоходов, со стороны которых все чаще наблюдаются нарушения Правил дорожного движения и природоохранного законодательства — выезд на дороги общего пользования, а также на сельхозугодья, что наносит ущерб озимым посевам и другим насаждениям.

К сожалению, не обходится и без происшествий. 23 февраля житель Витебска управлял личным снегоходом “Yamaha Venture” на поле между д. Витунь и д. Копцы Сенненского района. При переезде мелиоративного канала не справился с управлением (передняя лыжа снегохода попала в находящийся в снегу разлом льда), в результате чего вместе с находящимся на снегоходе пассажиром упал со снегохода. Оба получили телесные повреждения.

Напоминаем, что нарушители, выезжающие на дороги общего пользования, привлекаются к административной ответственности. Кроме того, если устанавливаются факты, что при езде на квадроциклах были повреждены посевы, информация передается в местные исполнительные и распорядительные органы для объективной оценки ущерба.

Игорь БОРОВИК,

старший госавтоинспектор ГАИ Толочинского РОВД.

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