ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квадроциклам не место на дорогах

27.02.2018 11:24 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

Квадроциклам не место на дорогах
Госавтоинспекция усилила контроль за водителями квадроциклов и снегоходов, со стороны которых все чаще наблюдаются нарушения Правил дорожного движения и природоохранного законодательства — выезд на дороги общего пользования, а также на сельхозугодья, что наносит ущерб озимым посевам и другим насаждениям.

К сожалению, не обходится и без происшествий. 23 февраля житель  Витебска управлял личным снегоходом “Yamaha Venture” на поле между д. Витунь и д. Копцы Сенненского района. При переезде мелиоративного канала не справился с управлением (передняя лыжа снегохода попала в находящийся в снегу разлом льда), в результате чего вместе с находящимся на снегоходе пассажиром упал со снегохода. Оба получили телесные повреждения.

Напоминаем, что нарушители, выезжающие на дороги общего пользования, привлекаются к административной ответственности. Кроме того, если устанавливаются факты, что при езде на квадроциклах были повреждены посевы, информация передается в местные исполнительные и распорядительные органы для объективной оценки ущерба.

Игорь БОРОВИК,
старший госавтоинспектор ГАИ Толочинского РОВД.

Все новости

Другие статьи рубрики

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция усилила контроль за водителями квадроциклов и снегоходов, со стороны которых все чаще наблюдаются нарушения Правил дорожного движения и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В Канаде уже полвека существует таинственный лес, где на деревьях висит обувь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика