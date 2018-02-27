|
Квадроциклам не место на дорогах
27.02.2018 11:24 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
К сожалению, не обходится и без происшествий. 23 февраля житель Витебска управлял личным снегоходом “Yamaha Venture” на поле между д. Витунь и д. Копцы Сенненского района. При переезде мелиоративного канала не справился с управлением (передняя лыжа снегохода попала в находящийся в снегу разлом льда), в результате чего вместе с находящимся на снегоходе пассажиром упал со снегохода. Оба получили телесные повреждения.
Напоминаем, что нарушители, выезжающие на дороги общего пользования, привлекаются к административной ответственности. Кроме того, если устанавливаются факты, что при езде на квадроциклах были повреждены посевы, информация передается в местные исполнительные и распорядительные органы для объективной оценки ущерба.
Игорь БОРОВИК,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция усилила контроль за водителями квадроциклов и снегоходов, со стороны которых все чаще наблюдаются нарушения Правил дорожного движения и...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии