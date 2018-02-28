Сегодня в 25-й раз открылась Минская международная книжная выставка-ярмарка. Каждый год издательства со всего мира презентуют свои лучшие книги. Но нужные ли? С командой школьников мы отправились на поиски книг, интересных подрастающему поколению белорусов. А заодно выяснили, какие произведения они хотели бы видеть в школьной программе и за что они перестают любить белорусскую литературу.

«Читаем более старые произведения. Хотя учебники — новые»

Знакомьтесь — это Маша, Женя и Матвей. Ребята учатся в 7 «А» классе 81-й школы Минска. Уже не дети, еще не взрослые, но взгляд на мир у ребят — что надо.





Сегодня они — команда критиков, которые должны четко разложить по полкам, какие книги интересуют новое поколение.

— Читать мы любим, но только то, что нравится. Когда насильно заставляют — это не очень, — признаются ребята. Добровольно они читают приключения и фантастику, Маша к этому списку добавила бы «что-то сказочное».

— Но школьная программа — это далеко не приключения и фантастика, — пытаемся узнать, может, за 15 лет что-то в ней поменялось.

— Это да. Русскую литературу я еще люблю, а вот белорусскую — не очень. Она скучная. Читаешь, читаешь, а потом — ай, ладно, что-нибудь другое возьму, — говорит Матвей.

Другое дело — «Гарри Поттер», которого он читает без остановки, а потом еще смотрит фильмы.

— Волшебная писательница создала такой мир, в который я погрузился и живу там, — рассказывает Матвей.

— Хотели бы, чтобы Гарри Поттера проходили на уроках?

— Да-а-а.

— Конечно!

— Ага!

Но это мечты. В реальности же — «На Калядкі к сыну» Змитрока Бядули, который ребята недавно проходили.

— Текст довольно-таки трагичный, — говорит Маша. — Об этом всем стоит задумываться, но в белорусской литературе, которую мы проходим, слишком много надрыва. Мало произведений со счастливым концом.





— А современных белорусских авторов читаете? — уточняем.

— Нет, у нас более старые произведения. Хотя учебники — новые. Проходим Якуба Коласа, Янку Купалу. Одним словом, писателей и поэтов, у которых есть памятники и музеи.

— Лично мне потихоньку перестает нравиться белорусская литература, потому что за год к нам в школу могут приехать три литературных музея. И каждый будет загадывать те же кроссворды, викторины. Мы поднимаем руки, отвечаем, нам говорят, что молодцы, но это же неинтересно, — слово берет Женя.

Итак, выдаем нашей тройке отважных задание — идти туда, куда смотрят глаза и лежит душа. Поскольку кривить она еще не умеет, справляются ребята на десятку.

«Картинка — да, привлекает, но когда ты видишь размер, становится страшно»

С ходу ребята задают высокий темп. Быстро проходят несколько стендов, но вскоре останавливаются.





— Знаю, что эти книги в мягкой обложке очень популярны, — Маша берет в руки «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. — Также можно заметить, что они доступны по цене. Все-таки 30 рублей за тонкую книгу — дороговато.

Матвей интересуется «Дневником „Эпик фэйл“. Допущены ошибки».

— Наверное, интересно. И близко.

Потом переключается на Стивена Кинга. Его еще не читал, но хотел бы.

Женя радостно находит книгу, по которой можно учиться рисовать.

Мы рекомендуем обратить внимание на серию книг «Философия за минуту», «Мозг за минуту». Ребята вникают, но признаются, что большие книги визуально их отталкивают.

— Картинка — да, привлекает, но когда ты видишь размер, становится страшно, — говорит Маша немного в шутку, немного всерьез.





Пока мы отвлекаемся на шутки, пропадает Женя. Она, оказывается, ушла «в Польшу», то есть на стенд польского посольства. Там она отыскала книгу-комикс.

— Классно! У меня дома есть две такие, а еще стопка журналов. Мне нравится рассматривать картинки, хотя обычные книги с текстом и картинками нравятся больше. Комиксы, если честно, — это как-то одноразово. Информации мало, — суммирует Женя.

— В первый раз интересно, потом уже все знаешь. А хочется больше и больше, — Матвей соглашается.

Он все порывается пойти к стенду посольства Великобритании и найти «те самые легендарные книги». Но одноклассницы берут курс на стенд Беларуси.

Осматриваются вокруг, но центральной книги, для которой выделили отдельную подставку, ребята не замечают. Она большая и рассказывает, видимо, о «спадчыне Скарыны». Но об этом ребята так и не узнали: открыть ее не решились.





— Когда у меня появится отдельный дом, в свою личную библиотеку я приобрела бы такое большое издание, — говорит Маша. — Мне кажется, что скоро школы станут полностью интерактивными — с планшетами, ноутбуками. Вот и показывала бы своим детям настоящую, живую книгу.

Тут же, на стенде, они замечают знакомые книги. Женя нашла издание, которое она получила на президентской елке, только у нее оно — с автографом Александра Лукашенко.

Маша нашла книгу «Ніколі не забудзем». Вспоминает, что учила из нее отрывок. Но уже забыла, хотя пересказать может.





Матвей смотрит на стенд, где нашла свой приют повесть Владимира Короткевича «Дзікае паляванне караля Стаха».

— А вы уже читали «Дзікае паляванне»?

Но внимание Матвея, оказывается, завоевала книга-соседка про интернет-сыщика.

— Картинка больше цепляет. Наверное, она про шпиона какого-то.

Стенды с детскими книгами ребята оставляют без внимания. Но это они еще не дошли до стенда посольства Германии с красочными, пушистыми, 3D-книгами. Также их интерес завоевали альбомы National Geographic.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Важно, чтобы было много картинок и текст в дозированном виде, — говорят девочки.

— А мне необязательно, — парирует Матвей. — Потому что, когда нет картинок, ты все визуализируешь у себя в голове. Интересно потом сравнивать, например, с фильмом.





Ребята бережно берут с полок книги и аккуратно ставят обратно. Настоящий восторг у них вызывает книга Дмитрия Глуховского «Метро 2033».

— Они про сражения с разными тварями. Это фантастика, — объясняет Матвей.

После ребята прилипают к книгам «Гравити Фолз» Алекса Хирша.

— Обожаю! — радуется находке Женя. — Очень классный мультик.

— Моя мама говорит, что он дурацкий, — говорит Матвей.

— И моя мама тоже так говорит, но мне все равно нравится.

«Мы даже учебники нюхаем. А еще они делают такое классное „хрусь“, когда в первый раз раскрываются»

— А она пахнет, — говорят ребята, открывая очередную книгу. Восторг на месте, всё с подрастающим поколением, которое любят упрекать в увлеченности гаджетами, в порядке.





— Мы даже учебники нюхаем. А еще они делают такое классное «хрусь», когда в первый раз раскрываются.

— Смотрите, книга про кота Саймона! — говорит Женя, когда видит знакомые образы. Рядом — издание про подростковые страдания одной американской девочки. Маша говорит, что такие ей не по душе.

— Не люблю книги типа «Как стать девочкой». Я и так девочка, зачем мне ей еще становиться?

К концу ребята устают, но не сдаются. На помощь приходит стенд посольства США, где можно и порисовать, и поиграть в интеллектуальную игру. Книги отодвигаются на второй план.



«Думал, что это портал в мир Гарри Поттера, но не сработало», — улыбается Матвей.

И все же доходим до Великобритании. Матвей подходит к уголку, где разместились все книги про Гарри Поттера.

— Вам что-нибудь подсказать? — интересуется сотрудница.

— Нет, — тушуется Матвей.

— Покажите ему Гарри Поттера, — угадывает желания случайный посетитель. Матвей счастлив.

В конце ребята поделились своими впечатлениями:

— Важно, чтобы книга была небольшого формата — такие очень удобно носить с собой и читать везде, где захочется. Также внимание всегда привлекает яркая картинка на обложке. И круто, когда в книге рассказывается о чем-то интересном, современном. А то мы в школе только про какие-то «сівыя часы» читаем, а хочется, чтобы было интересно.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY