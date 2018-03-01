Гомель в первый день весны по уши засыпало снегом

Гомель засыпало снегом. Морозы на улице немного ослабли, а работы дорожникам и коммунальникам прибавилось. И если в прошлом году температура в последний день зимы в Гомеле была плюс 10 °C, то в этом — на двадцать градусов ниже. В регионе в связи с резким ухудшением погодных условий даже ввели план «Снежные заносы» и не рекомендуют выезжать на дороги на автомобиле.















































