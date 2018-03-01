|
Гомель в первый день весны по уши засыпало снегом
01.03.2018 14:13 — Новости Культуры | Tut.by
Гомель засыпало снегом. Морозы на улице немного ослабли, а работы дорожникам и коммунальникам прибавилось. И если в прошлом году температура
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима пытается наверстать "упущенный" декабрь, и с новыми силами засыпала областной центр снегом. Хоть морозы на улице немного ослабли, но вот работы дорожникам и...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии