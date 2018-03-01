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Толочинский биатлонист Ян Кандыбо — бронзовый призер первенства области

01.03.2018 10:20 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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Толочинский биатлонист Ян Кандыбо — бронзовый призер первенства области
В Витебске состоялось первенство области по биатлону среди юношей 2005-2006 годов рождения.

В гонке с массовым стартом на три с половиной километра, не допустив ни одного промаха на обоих огневых рубежах, третье место занял учащийся отделения биатлона Толочинской детско-юношеской спортивной школы Ян Кандыбо. В шаге от пьедестала, расположившись на четвертой строчке итогового протокола, на этой же дистанции остановился еще один воспитанник тренера Павла Куприянца Владислав Бедрицкий.

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебске состоялось первенство области по биатлону среди юношей 2005-2006 годов рождения. В гонке с массовым стартом на три с половиной километра, не допустив ни...

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