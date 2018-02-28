Трамвай для влюбленных, картонный гроб и соревнование красавиц. Лучшие фото февраля

Вот и прошел февраль. Вот и прошла зима, хоть и календарная. А тем временем наши фотокорреспонденты показывают нам жизнь без прикрас, но с душой. Они находят вдохновение в повседневных событиях и в разных уголках страны.

Вы познакомитесь с единственным ребенком в деревне и с мальчиком, у которого родители — инвалиды. Увидите концерт всемирно известной группы, посмотрите, как бегают без одежды в мороз в честь 23 Февраля. Узнаете, как праздновали 14 февраля. Эти и другие частички нашей жизни ищите в февральской подборке фотослужбы TUT.BY.



Работники стеклозавода «Неман» изготавливают продукцию. В этом году предприятию исполнится 135 лет. Сейчас завод переживает не самые лучшие времена, но на свое будущее смотрит оптимистично. 17 февраля 2018 года. Березовка, Гродненская область. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал



Вид на Каменец. В 2017 году, по официальным данным, в Каменецком районе больше всего снизилась безработица. Службы занятости связывают такое понижение в том числе с декретом № 3, а местные жители — с тем, что люди едут работать в Брест, а кто-то — и вовсе в Польшу. 2 февраля 2018 года. Каменец, Брестская область. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал



«Белки — это красиво и интересно, поэтому мне и понравилась такая шапочка», — рассказывает Алексей Пономарев, врач-кардиохирург РНПЦ детской хирургии о том, почему он для своей работы выбрал именно такую шапочку. 8 февраля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Весь материал



Девушки ожидают своей очереди во время отбора на Национальный конкурс красоты «Мисс Беларусь — 2018». До этого кастинги прошли в регионах. Минский проходил в течение двух дней, где в первый день выбрали 222 участницы. 10 февраля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY. Весь материал



Адольф Выдра (слева) и Веслав Выдра (справа), жители деревни Калеты, сидят возле бани соседа из близкой деревни Коди, что возле границы с Польшей и Литвой. Пожилые мужчины — этнические поляки. Раньше в Литву проходили по кладочке через речку, теперь ближайший автомобильный погранпункт находится на расстоянии более 70 километров. 5 февраля 2018 года. Хутор Коди, недалеко от г. п. Сопоцкин, Гродненский район. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Ультрамарафонец Лявон Анацка, 56 лет, бегает босиком во время тренировки. Недавно занял второе место в международном ультрамарафоне в Афинах. Решил организовать такой же забег в Лиде. 23 февраля, 2018 года. г. Лида, Гродненская область. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY. Весь материал



Владелица компании по производству картонных гробов повышенной плотности Екатерина демонстрирует продукцию на выставке «Мемориал. Камнеобработка». «Когда каждый день ты просыпаешься и думаешь: „Все умрут“, — понимаешь, что времени откладывать что-то на завтра нет. И ты наполняешь день правильным позитивом», — рассказывает бизнесвумен. 7 февраля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Работница Вилейского онкодиспансера идет по коридору. Больница с советских времен находится в здании бывшей тюрьмы. 6 февраля 2018 года. г. Вилейка, Минская область. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY. Весь материал



Первая в стране команда по американскому футболу «Минские зубры» (слева) тренируется воскресным вечером. Команда существует с 1991 года. Тренерский штаб состоит из бывших игроков команды. 4 февраля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY. Весь материал



Максим Акберов — мальчик, чьи родители являются инвалидами II группы. Ребенка у родителей не забирали. Во многом это произошло при содействии Людмилы Васильевны Рычковой, «няни на час» — инициативы общественного объединения "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам". 8 февраля 2018 года. Марьина Горка, Пуховичский район, Минская область. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Весь материал



Участники «Забега настоящих мужчин», посвященного празднованию Дня защитника Отечества. Условиями забега были выбор небольшой дистанции на один или три километра и голый торс. В мероприятии приняло участие около 1,5 тысячи человек. 23 февраля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Олег Киндар, TUT.BY Весь материал



Продавец в одном из магазинов торгового центра в Волковыске. За прошедший год Волковысский район возглавил рейтинг самых безработных в стране. На примерно 50 тысяч населения официальное количество безработных — 298 человек. 31 января 2018. Волковыск, Гродненская область. Фото: Катерина Гордеева TUT.BY. Весь материал



Максим Шамрук — единственный ребенок, который живет в деревне Чаша. Родители мальчика умерли, и он живет со своими бабушкой и дедушкой. Всего в деревне живет 41 человек. 18 февраля 2018 года. д. Чаша, Клецкий район, Минская область. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Пассажиры «Мінскага трамвайчыка для закаханых» общаются во время быстрых свиданий на 14 февраля. В вечере знакомств приняло участие 20 человек. 14 февраля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Весь материал



Прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком, которое проходило в Купаловском театре. Артист умер 7 февраля. На панихиду собралось около 300 человек. 9 февраля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Весь материал



Жена оператора телеканала «Белсат» Ольга Чайчиц пытается поздороваться с избитым мужем Андреем Козелом. Журналиста задержали вечером 18 февраля на избирательном участке. Суд отправил на доработку дело Андрея Козла, и его отпустили в зале суда. 19 февраля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Весь материал



Посетители костела Святого Роха, где прошло перезахоронение праха белорусской меценатки Марии Магдалины Радзивилл. В прошлом году в Швейцарии ее прах эксгумировали и отвезли в крематорий. Летом 2017 года его привезли в Минск, где до этого времени он хранился в Красном костеле. 17 февраля 2018 года. Фото: Олег Киндар, TUT.BY Весь материал



Белла Амовна Масумян, 80 лет, народная артистка Беларуси, актриса НАДТ имени М. Горького позирует во время фотосессии, посвященной женщинам третьего возраста. Минск, Беларусь. 25 января 2018 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Весь материал



Вид на часовню-усыпальницу Паскевичей после обильного снегопада. 4 февраля 2018 года. Гомель, Беларусь. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY. Весь материал



Выступление Depeche Mode. Группа привезла уже 14-й альбом Spirit. В рамках тура Global Spirit Tour группа должна была выступить в Минске еще в июле, но тогда концерт отменили из-за болезни солиста. 13 февраля 2018 года. Минск, Беларусь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY. Весь материал

Предыдущие выпуски можно найти по тегу « Фото месяца TUT ».