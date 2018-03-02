В Бресте объявлен конкурс на лучшую песню о городе

В Год малой родины Брестский горисполком объявил конкурс на лучшую песню о городе, сообщила БЕЛТА заведующий сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома Светлана Семашко.





В областном центре стартовал музыкальный проект «Песни о Бресте», посвященный грядущему тысячелетию города. По словам собеседницы, идею подсказали сами брестчане.

«На самом деле песен о Бресте много, пишут их постоянно. Люди приходят в горисполком, приносят свои произведения, считают, что они должны обязательно прозвучать на празднике. Мы ищем какие-то новые идеи, одаренных творческих людей. Дело в том, что согласно концепции о праздновании тысячелетия в городе запланировано много мероприятий, проектов. И, конечно, нам нужны новые музыкальные произведения, которые будут использоваться в концертных программах», — пояснила Светлана Семашко.

К участию приглашаются авторы и композиторы, любители и профессионалы. Предусмотрена отдельная, детская, номинация для юных талантов в возрасте до 18 лет. Работы принимаются как от брестчан, так и жителей других регионов Беларуси. По условиям конкурса, текст песни должен быть на белорусском или русском языках, лаконичным и простым для восприятия, содержать яркие, запоминающиеся образы и ассоциации с городом Брестом. Допускается аранжировка произведения профессионалами в области музыки. В целом песня должна быть близка максимально широкому кругу слушателей.

Заявки на участие в проекте принимаются до 1 сентября текущего года. Конкурс пройдет в три этапа: отборочный тур (прослушивание музыкального материала), подготовка песен к публичному исполнению, заключительные мероприятия. Оценивать работы будет компетентное жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры и искусства, представители горисполкома. Финал музыкального проекта планируется провести в мае 2019 года — накануне празднования 1000-летия Бреста, во время которого прозвучат лучшие новые песни о Бресте. Участников заключительного концерта наградят дипломами, победителей — призами председателя Брестского горисполкома.