Хоть на этой неделе выходной всего один — воскресенье, городская афиша поможет развеяться и в остальные дни. Так, в пятницу Витебск встретит NaviBand — команда презентует новый альбом, а в субботу — фольк-панк группу Dzieciuki. В «ТРиО» в воскресенье устроят «День красоты».

«День красоты», КВН, фотовыставка, литературная встреча, «музыкальный коктейль»

В пятницу в Доме культуры ветакадемии в 18.00 пройдет вторая игра 1/8 финала «Технолиги» КВН. Участвуют команды «Вера прежняя» (Витебск — Гомель), «Сборная ВГПК» (ВГПК), «Дикая утка» (БГСХА), «Попытка не пытка» (ВГАВМ), «Разные роли» (ВИТГТК), «У колодца» (ВГМУ), «Всего доброго» (ВГТУ). Тема игры: «Будущее».

Цена билета — 3 рубля. Адрес: ул. 1-я Доватора, 3а, справки по телефону: +375 29 812−93−18 и в группе .

В ТРЦ «ТРиО» в воскресенье с 12.00 до 17.00 для посетителей устроят «День красоты». В программе: танцы от школы «Аквамарин», обучение дефиле, мастер-классы — по изготовлению ярких заколок от школы творчества и рукоделия «Аленький цветочек»; созданию причесок от Анны Михайловой; по танцам от хореографической студии «Пластика»; самообороне для женщин от школы Кекусинкайкан И.К.О. Мацушима.

Вход свободный, участие в мастер-классах бесплатное.





В субботу в 15.00 на встречу приглашает «ЛитКофейник» — литературный клуб в «Золотом кольце города Витебска «Двина». Горожане знакомятся здесь с современной поэзией, общаются с литераторами за чашечкой кофе. В этот вечер выступит Маргарита Богданович.

Билет — 1,6 рубля. Справки по телефонам: 8 0212 67-00-38 и 8 0212 66−25−84.

Фотовыставка «Линии жизни» открылась в комплексе «Золотое кольцо города Витебска «Двина». Автор работ — детский, семейный и свадебный фотограф Валерия Касперова, которая более 5 лет фотографирует счастливые семьи, будущих мамочек и деток.

Билеты: полный — 90 копеек, льготный — 45 копеек, детям до 7 лет — бесплатно. Выставка открыта до 27 марта с 10.00 до 18.00 всю неделю, за исключением понедельника и вторника. Телефоны: 8 0212 67-00-38 и 8 0212 66−25−84.





На «Музыкальный коктейль для милых дам» приглашает Белорусский государственный академический музыкальный театр. Столичные артисты выступят с праздничным концертом в драмтеатре 4 марта в 18.00. Билеты — от 19 до 21 рубля, онлайн-заказ по ссылке .

Концерты: NaviBand, Dzieciuki, «Небеда», Alex Carlin

NaviBand в пятницу выступит в круглом зале концертного зала «Витебск» с презентацией нового альбома. О нем Ксюша и Артем рассказывают так: «Мы вельмі натхніліся ўсімі падзеямі, якія адбыліся з намі за апошнія паўгода: гэта вялікая колькасць канцэртаў, паездак і, вядома, конкурс «Еўрабачанне», пасля якога мы адчулі вялікую падтрымку людзей з Беларусі і іншых краін. Адразу пасля Кіева мы ўсім гуртом з’ехалі на тыдзень у вёску, 300 км ад Мінска, дзе цалкам ізаляваліся ад знешняга свету, натхняліся прыродай, музіцыравалі. Так нарадзіўся новы альбом, які ўжо вельмі хочацца прадставіць людзям».

Начало — в 19.00, билеты — от 15 до 25 рублей, заказ онлайн — здесь , инфолиния: 8 0212 67-22-92, +375 29 712−11−11.





Новую программу представит и фольк-панк группа Dzieciuki, известная авторскими песнями на историческую тематику. Концерт пройдет в битлз-клубе «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12) в субботу в 21.00. Билеты — от 12 до 20 рублей. Справки по телефону: +375 25 913−38−76 и в группе .

3 марта в 22.00 в Bar 212 («Марко-сити») выступит минская рок-группа «Небеда». Музыканты экспериментируют с тематикой песен и характером звучания, но тяготеют к старому доброму року. Билеты — 15 рублей, заказ столиков: +375 33 621−22−12.

В этом же заведении в воскресенье устраивают «рок-караоке». Вход свободный, начало — в 21.00.

А в пятницу в Bar 212 выступит со своей группой Alex Carlin — уникальный артист из Сан-Франциско, который попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый продолжительный концерт в истории мировой рок-музыки — 32 часа. Начало — в 22.00, билеты — от 15 (танцпол) до 20 рублей (столик).





Кавер-версии известных песен Amatory, Lumen, «Оригами» и других прозвучат 3 марта в 17.30 в арт-пабе «Торвальд» (ул. Толстого, 1). Билеты: 5 рублей (заранее) и 8 рублей (в день концерта).

Дни открытых дверей в ВГТУ, мастер-класс от диджея, урок по танго

Школа танцев «Аквамарин» (ул. Гагарина, 24) проводит для всех желающих бесплатный открытый урок по аргентинскому танго с нуля. Занятие состоится 2 марта с 19.15 до 20.15. Запись и информация по телефонам: +375 29 898−63−89, +375 29 216−83−91.

На факультетах ВГТУ по субботам проходят дни открытых дверей с экскурсиями и мастер-классами. Они начинаются в 12.00. Расписание: 3 марта гостей принимает факультет дизайна, 17 марта — факультет информационных технологий и робототехники, 24 марта — факультет экономики и бизнес-управления, 31 марта — факультет производственных технологий.

Запланированы встречи с представителями факультетов и приемной комиссии — они расскажут о вступительной кампании.

Узнать больше об особенностях продвижения музыкальных проектов можно на мастер-классе от DJ Gelaz, организованном школой электронной музыки BPM-DJ (ул. Ленина, 35а). Встреча пройдет 4 марта с 19.00 до 21.00, участие — 10 рублей. Больше деталей — в группе и по телефону: +375 29 716−79−72.

Детям: уроки ПДД, кулинарный мастер-класс, «Истории кота Филофея»

Принять участие в программе «Учим правила дорожного движения с молнией «Маквин» приглашает кафе «Арена-пицца» (пр. Строителей, 3, к. 3) в это воскресенье в 12.00. Входной билет — 10 рублей. Запись по телефону: +375 33 305−20−22.

Туристическое агентство «ЛиС-Тур» устраивает для детей и родителей очередной мастер-класс по приготовлению пиццы. Его участники узнают историю возникновения блюда и интересные факты о нем, а также смогут сами его приготовить.

Участие — 20 рублей. Мастер-класс пройдет 4 марта с 13.00 до 15.00 в ресторане «У Ганны» (пр. Московский, 99). Детали — тут .





И завершаем подборку детским мюзиклом Якова Дубравина «Истории кота Филофея». Представление состоится 4 марта в 11.00 в филармонии, билет — 4,5 рубля.

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