Жизнь знаменитостей не всегда бывает похожа на сказку. Порой желанный покой они не могут обрести не только на этом, но и на том свете.



Чарли Чаплин в фильме «Бродяга» студии Essanay (апрель 1915). Фото: Wikimedia Commons

Великий Чарли Чаплин прошел через многое — тяжелое детство, зависть коллег, проблемы с женщинами, политические преследования. В 1952 году гений кино из-за преследований со стороны властей США вынужден был навсегда покинуть эту страну.

Исчезновение

Последние четверть века своей жизни он провел в Швейцарии, в городе Корсье-сюр-Веве, что на берегу Женевского озера. В трехэтажном особняке «Le Manoir de Ban» Чаплин жил вместе со своей четвертой женой Уной, тремя сыновьями и пятью дочерьми.

В своем доме в Веве Чарльз Спенсер Чаплин скончался во сне 25 декабря 1977 года, на 89-м году жизни.

Актера похоронили на местном кладбище при англиканской церкви. Но, как оказалось, «Маленький бродяга» не обрел свой последний покой.

2 марта 1978 года, кладбищенский сторож, обходя территорию погоста, обнаружил, что могила Чаплина разрыта, а гроба в ней нет. Он немедленно сообщил о происшедшем в полицию и родным покойного.

Чарльз счел бы это смешным"



Чарли Чаплин и Джеки Куган в фильме «Малыш». Фото: Wikimedia Commons

Уна Чаплин, узнав, что останки любимого человека пропали, едва не лишилась чувств. В шоке пребывали и дети, от которых утаить это ужасное происшествие не удалось.

Полиция прочесывала окрестности, но никаких результатов это не принесло. А вечером в доме семьи Чаплина раздался телефонный звонок.

«Гроб находится в надежном месте», — заявил неизвестный, потребовав выкуп в размере 650 000 швейцарских франков.

Уна Чаплин, в девичестве O`Нил, была женщиной мужественной и решительной. В свое время ради брака с Чаплином она порвала все отношения с отцом, лауреатом Нобелевской премии по литературе Юджином О`Нилом, который не принял зятя.

Поэтому, пережив первый шок, она отказала похитителю, заметив: «Чарльз счел бы смешной идею платить за мертвое тело».

Переговоры с последующим разоблачением

Похитители явно не ожидали такой реакции, но отступать от своей цели не собирались. Звонки продолжались, причем неизвестный стал угрожать и другим членам семьи.

Правда, при этом преступники дали понять, что готовы снизить сумму выкупа.

Полицейские, которые были проинформированы о звонках, попросили продолжить переговоры, чтобы «засечь» лиц, совершивших преступление.

Сначала удалось установить, что похитители звонят из уличного телефона-автомата, расположенного в Лозанне. Взяв под контроль телефонные будки Лозанны, стражи порядка задержали первого злоумышленника. Им оказался 24-летний иммигрант из Польши Роман Вардас.

Стойкости поляк не проявил, и благодаря его помощи вскоре был задержан подельник — 38-летний выходец из Болгарии Ганчо Ганев.

Забывчивые воры



Почетный «Оскар» Чаплину вручает Джек Леммон (1972 год). Фото: Wikimedia Commons

Как признались похитители, на идею кражи гроба их натолкнули новости о большом наследстве, которое артист оставил членам семьи. Способ же им подсказали СМИ, в то время много писавшие о похищении тела миланского богача Сальваторе Матарессы.

Первоначальный план вообще не предусматривал вывоза гроба за пределы кладбища — его просто хотели закопать поглубже, имитировав кражу.

Но шел дождь, и Вардас с Ганевым решили действовать иначе. Гроб погрузил на фургон, отвезли примерно на 15 км от кладбища, и закопали на пшеничном поле.

Но когда похитителей привезли на место, где они спрятали останки Чаплина, те замялись, а потом признались — где именно на поле закапывали, не помнят. Это означало, что полиции придется подключать имеющиеся в ее распоряжении технические средства.

Гроб в итоге был обнаружен и возвращен на кладбище в Веве, где 17 мая 1978 года состоялась повторная церемония похорон. Во избежание новых попыток потревожить покой умершего, могилу Чаплина залили бетоном.

«За нарушение покоя усопших и попытку вымогательства» Роман Вардас был осужден к 4,5 годам лишения свободы, Ганчо Ганев получил 1,5 года условно.

«Цена славы»

Владелец пшеничного поля, ставшего для Чаплина временной могилой, поставил на месте, где преступники прятали гроб, дубовый крест, на котором вырезано изображение знаменитой тросточки «Маленького бродяги».

Со временем поле стало одним из мест, которое непременно хотят посетить поклонники Чарли Чаплина.

В 2014 году истории похищения останков Чаплина посвятил свой фильм французский режиссер Ксавье Бовуа. В картине, получившей название «Цена славы», небольшие роли сыграли Юджин Чаплин и Долорес Чаплин, сын и внучка актера.