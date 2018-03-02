Молодежь поет о главном: в Толочине прошел зональный отборочный тур конкурса “Песни юности наших отцов”



Как много замечательных мелодий и душевных текстов подарило нам советское прошлое. Окунуться в их глубину, прочувствовать время, эмоции, ощутить дух истории современным молодым исполнителям ежегодно предлагает областной конкурс “Песни юности наших отцов”. На протяжении нескольких десятилетий этот конкурс служит целям воспитания молодежи в лучших традициях песенного жанра минувших лет и сохраняет свою патриотическую направленность.

16 февраля в районном Центре культуры и народного творчества прошел зональный отборочный тур конкурса “Песни юности наших отцов”, посвященного 80-летию образования Витебской области, и отборочный тур Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни восемнадцатого национального фестиваля белорусской песни и поэзии “Молодечно-2018″. Среди 30 номеров были представлены как сольные выступления, так и вокальные группы из Толочинского, Бешенковичского, Городокского, Дубровенского, Лиозненского, Оршанского, Сенненского, Чашникского, Шумилинского и Витебского районов, а также областного центра.







Чтобы познакомить гостей с творчеством наших мастеров, в фойе Центра культуры разместилась выставка изделий Дома ремесел. Перед началом конкурсного испытания директор Толочинской детской школы искусств Вера Михайловна Ворошень вручила заслуженные награды — дипломы победителям, занявшим призовые места в районном отборочном туре конкурса “Песни юности наших отцов”.







Учащаяся Славенской средней школы Ангелина Петренко заняла первое место, учитель СШ №1 Ирина Федорова — второе, вокальный дуэт в составе Натальи Таберко и Елены Переметы — третье. По итогам районного этапа конкурса наш район представляли Ангелина Петренко, а также вокальный дуэт Натальи Таберко и Елены Переметы.

Музыкальную программу открыл народный вокальный ансамбль “Явар” Толочинской детской школы искусств. Ее продолжением стало творческое состязание исполнителей в возрасте от 16 до 31 года. В числе участников — учащиеся школ и ссузов, студенты вузов, своих представителей на конкурс направили учреждения культуры. Конкурсанты соревновались по двум номинациям — “солист-вокалист” и “вокальный ансамбль”.

По условиям организаторов, участникам нужно было исполнить по две популярные песни периода 1930 — 2005 годов, относящиеся к образцам советской, современной и зарубежной эстрады, включая белорусских авторов. Первую — на тему “Человек труда — это звучит гордо”, вторую — шлягер по выбору. В выступлениях некоторых участников использовалась хореографическая подтанцовка.

Песни военных лет, известные шлягеры создавали по-настоящему творческую, волнующую атмосферу. Это отметили как члены жюри, аудитория, так и сами участники. Выбрать лучших из лучших в настоящей феерии талантов оказалось непросто. Конкурсанты с нетерпением ожидали результаты своего выступления, чтобы знать, кому посчастливилось пройти в финал. Но по условиям конкурса итоги будут подведены после проведения всех зональных этапов.

В конце прошлой недели были подведены итоги зональных этапов конкурса. В список финалистов областного конкурса молодых исполнителей патриотической песни “Песни юности наших отцов” прошли 26 участников, в том числе и Ангелина Петренко.

Юлия КАПРАНОВА.

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