Казюки, модное шоу и съезд фокусников. Куда сходить в Гродно в первый выходной весны

Хотя на этой неделе у нас только один выходной, уикенд насыщен событиями не меньше обычного. Можно в очередной раз проводить зиму, посмотреть лежа короткометражные комедии со всего мира, увидеть творчество молодых художников и модельеров, а также вновь попытаться раскрыть секреты фокусников. Главное — не забыть забежать на Казюки, ведь они бывают только раз в году!
Масленица на «Привале»
Где: база отдыха «Привал»
Когда: 3−4 марта, 11.00−21.00
Масленица задержалась подольше! На «Привале» гостей ждут конкурсы, бои подушками, подъем на ледяной столб за подарками, мастер-класс по приготовлению блинов, катание на тюбинге и многое другое. В финале — обязательный элемент: сжигание чучела зимы и фейерверк.
Grodno Fashion Show
Где: колледж искусств, БЛК, 23
Когда: 3 марта, 15.00, 19.00
Презентация женских, мужских и детских коллекций весна-лето 2018. На модные показы приедут не только белорусские дизайнеры и производители, но и гости из Польши и Литвы. Также впервые будет показана коллекция адаптивной одежды для людей с инвалидностью и особенностями развития.
Выставка ART-Панорама
Где: новый замок, ул. Замковая, 20
Когда: 2−4 марта, 10.00−17.30
Ежегодная выставка молодых белорусских художников. Представлены живопись, графика и скульптура.
98 минут слез от смеха и нескончаемого юмора в подборке лучших 8 комедий от минского международного фестиваля Kinosmena.Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Смотреть кино можно будет на удобных креслах-реклайнерах.
Фестиваль Magic Show 2018
Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 4 марта, 16.00, 19.00
Ежегодный фестиваль фокусников собирает в Гродно иллюзионистов-профессионалов из Беларуси и соседних стран. В этом году он пройдет уже в пятый раз. В этом году для удобства зрителей, которые будут смотреть шоу с балкона театра, будет установлен большой экран с трансляцией происходящего на сцене.
Праздник ремесленников «Казюки»
Где: площадь Советская
Когда: 4 марта, 11.00
Ярмарка в честь святого королевича Казимира проходит в Гродно уже много столетий. Сюдя приезжают ремесленники из Беларуси, Польши и Литвы.
Встреча сборных боксеров Беларуси и Украины
Где: база отдыха «Привал»
Когда: 3 марта, 16.00
Матчевые встречи сборных разных стран становятся в «Привале» традицией. На этот раз сразятся представители Беларуси и Украины. Также в программе концерт и розыгрыш призов.
Три лекции про гендер и сексуальность
Где: ресурсный центр ассоциации дополнительного образования и просвещения, ул. Тимирязева, 10/1, оф. 18
Когда: 3 марта, 17.30−19.50
Квир-теория, полиамория и бинарные рамки — вот темы лекций, которые гродненцы смогут прослушать благодаря интернет-связи с лекторами. Лекции прочитают ведущие популярных телеграм-каналов на тему гендера и сексуальности.
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