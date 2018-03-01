Казюки, модное шоу и съезд фокусников. Куда сходить в Гродно в первый выходной весны

Хотя на этой неделе у нас только один выходной, уикенд насыщен событиями не меньше обычного. Можно в очередной раз проводить зиму, посмотреть лежа короткометражные комедии со всего мира, увидеть творчество молодых художников и модельеров, а также вновь попытаться раскрыть секреты фокусников. Главное — не забыть забежать на Казюки, ведь они бывают только раз в году!

Масленица на «Привале»

Где: база отдыха «Привал» Когда: 3−4 марта, 11.00−21.00

Масленица задержалась подольше! На «Привале» гостей ждут конкурсы, бои подушками, подъем на ледяной столб за подарками, мастер-класс по приготовлению блинов, катание на тюбинге и многое другое. В финале — обязательный элемент: сжигание чучела зимы и фейерверк.





Grodno Fashion Show

Где: колледж искусств, БЛК, 23 Когда: 3 марта, 15.00, 19.00

Презентация женских, мужских и детских коллекций весна-лето 2018. На модные показы приедут не только белорусские дизайнеры и производители, но и гости из Польши и Литвы. Также впервые будет показана коллекция адаптивной одежды для людей с инвалидностью и особенностями развития.





Выставка ART-Панорама

Где: новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 2−4 марта, 10.00−17.30

Ежегодная выставка молодых белорусских художников. Представлены живопись, графика и скульптура.

Где: МЦ «Гродно», ул. Советская, 9 Когда: 2−3 марта, 20.50, 4 марта, 21.30

98 минут слез от смеха и нескончаемого юмора в подборке лучших 8 комедий от минского международного фестиваля Kinosmena. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Смотреть кино можно будет на удобных креслах-реклайнерах.



Фото: grodnonews.by

Фестиваль Magic Show 2018

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 4 марта, 16.00, 19.00

Ежегодный фестиваль фокусников собирает в Гродно иллюзионистов-профессионалов из Беларуси и соседних стран. В этом году он пройдет уже в пятый раз. В этом году для удобства зрителей, которые будут смотреть шоу с балкона театра, будет установлен большой экран с трансляцией происходящего на сцене.





Праздник ремесленников «Казюки»

Где: площадь Советская Когда: 4 марта, 11.00

Ярмарка в честь святого королевича Казимира проходит в Гродно уже много столетий. Сюдя приезжают ремесленники из Беларуси, Польши и Литвы.





Встреча сборных боксеров Беларуси и Украины

Где: база отдыха «Привал» Когда: 3 марта, 16.00

Матчевые встречи сборных разных стран становятся в «Привале» традицией. На этот раз сразятся представители Беларуси и Украины. Также в программе концерт и розыгрыш призов.

Три лекции про гендер и сексуальность

Где: ресурсный центр ассоциации дополнительного образования и просвещения, ул. Тимирязева, 10/1, оф. 18 Когда: 3 марта, 17.30−19.50

Квир-теория, полиамория и бинарные рамки — вот темы лекций, которые гродненцы смогут прослушать благодаря интернет-связи с лекторами. Лекции прочитают ведущие популярных телеграм-каналов на тему гендера и сексуальности.

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 3 марта, 19.00

В программе прозвучат любимые сцены, арии, оркестровые и хоровые фрагменты из знаменитых опер. Участвуют камерный хор и оркестр Гродненской капеллы, а также гости.





Где: театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 3 марта, 19.00

Спектакль поставили в гродненских «ляльках» к 500-летию белорусского книгопечатания. Основой для пьесы Сергея Ковалева стал перевод Франциском Скориной ветхозаветной Книги Юдифи.



Фото: grodno24.com

Выставка «Золотая кошка Гродно»

Где: дом науки и техники, ул. Горького, 72б Когда: 4 марта, 10.00−19.00

Международная выставка кошек проходит в Гродно каждый год. В программе: WCF-ринги и породные шоу.

Бесплатный мастер-класс по обработке графики в Adobe Photoshop

Где: образовательный центр ПВТ, ул. Горького, 1 Когда: 4 марта, 14.00−15.00

Бесплатное занятие для молодежи 14−17 лет. Обязательна предварительная запись .