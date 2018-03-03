Движение вверх толочинских борцов



Толочинские борцы греко-римского стиля уже давно приучили своих почитателей к успешному выступлению на соревнованиях различного уровня. Будь то товарищеские встречи или же официальные республиканские старты — без наград, как правило, наши земляки не возвращаются. О том, чем живут спортсмены сегодня, мы попросили рассказать их тренера Игоря Галузо.

— Прежде всего хочется отметить, что не стал исключением и прошлый год, который принес нам немало приятных мгновений. Николай Камлюк в составе сборной Беларуси выступил на чемпионате Европы среди кадетов, который в июле прошел в Боснии и Герцеговине, и стал там девятым. На его счету значатся и победа на международном турнире в Польше, и призовые места на различных соревнованиях, проводимых на территории республики. Представлял нашу страну за границей и Никита Бычков, завоевавший бронзовую медаль в латвийском Даугавпилсе. К слову, оба спортсмена оттачивают сегодня свое мастерство в специализированных учебных спортивных учреждениях в Минске.

Есть толочинские борцы и в училище олимпийского резерва в Витебске — Кирилл Шишков и Никита Жигалка, присоединившийся к товарищу в минувшем году. Они также не без успеха выступают на различных стартах, представляя при этом наш город. К примеру, Кирилл Шишков на республикан-ской спартакиаде среди ДЮСШ занял третье место и выполнил тем самым норматив кандидата в мастера спорта.

Приятно, что победные традиции мы перенесли и в 2018 год. На областном первенстве среди ДЮСШ, состоявшемся в Витебске 8-9 февраля, на верхнюю ступень пьедестала почета взошли Руслан Шелуховский и Амид Мусаев, третьим стал Никита Жигалка. 18 февраля очень представительный международный турнир с участием спортсменов из России, Украины, Молдовы, Германии, Эстонии и Литвы прошел в поселке Чисть Молодечненского района. И здесь толочинские борцы не остались без наград — бронза на счету Руслана Шелуховского.

Надеюсь, что и на ближайших соревнованиях — в начале марта в Могилеве мы своей командой принимаем участие в первенстве Республики Беларусь среди юношей 2003-2004 годов рождения — сможем пополнить коллекцию наград.

— Откуда черпаете резерв для сборной района?

— Дважды в год — в преддверии Нового года и Дня защитников Отечества — мы проводим свои внутренние соревнования, участие в которых принимают мальчишки, совсем недавно пришедшие в борьбу. По их итогам беру на карандаш тех, кто в будущем сможет пополнить сборную района. К примеру, на этот раз хорошо зарекомендовали себя некоторые ребята 2008-2009 годов рождения. К слову, именно с подобных стартов и начинали свой путь к победам и сегодняшние наши лидеры.

— В череде стартов толочинских борцов отдельной строкой проходит домашний турнир памяти Героя Советского Союза Петра Галецкого. В минувшем году он прошел в Толочине уже в восьмой раз.

— Да, в сентябре борцы открывают свой сезон соревнованиями в нашем городе. По правде говоря, организовывая турнир в первый раз, было много вопросов — все ли получится из задуманного, станет ли он традиционным? К счастью, удалось найти взаимопонимание и поддержку у руководителей района — как бывших, так и нынешних. Председатель райисполкома Сергей Валерьевич Егоров и его заместитель Инна Степановна Голубкова, курирующая спортивную отрасль, всегда идут навстречу, оказывают необходимую помощь.

Огромное спасибо хочется сказать и нашим постоянным спонсорам — индивидуальным предпринимателям Владимиру и Дмитрию Камлюкам, Алексею Закрижевскому, Сергею Иванюто. Без их участия проведение толочинского турнира на столь высоком уровне, очевидно, было бы невозможным. Да и в целом заслуга этой четверки в успехах наших борцов велика, ведь на очень многие соревнования нам удается выезжать лишь благодаря их действенной помощи.

В результате общих усилий толочинские старты завоевали авторитет в борцовской среде, и к нам с удовольствием приезжают сильнейшие спортсмены в своем возрасте со всех регионов Беларуси.

— Сегодня, пожалуй, борьба в Толочине является самым популярным видом спорта у мальчишек. Недостатка в желающих заниматься ею, надо думать, нет?

— Конечно, видя наши успехи, родители сами ведут к нам своих детей. Не всем им суждено добиться хороших результатов, но для здоровья занятия борьбой окажутся полезными каждому. Да и в плане досуга спорт, считаю, лучший выбор — у нас ребята под присмотром, у них не остается времени на сомнительные компании.

О наших делах можно говорить долго, главное — не останавливаться, а продолжать движение вверх. Единственное, о чем приходится сожалеть, об отсутствии у борцов в Толочине собственного зала. Его наличие позволило бы еще более разнообразить тренировочный процесс, увеличить количество занимающихся.

Игорь СНАРОВ.

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