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В камере более 100 человек, сон на полу, антисанитария. Настя Рыбка - в таиландской тюрьме
03.03.2018 16:33 — Новости Культуры | Tut.by
В конце февраля модель из Бобруйска Настю Рыбку и уроженца Витебска Алекса Лесли
«Настя Рыбка заболела в тюрьме. 2 суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют», —
Первая проблема таиландских тюрем — скученность и отсутствие минимального пространства. «Мы были у Насти и Алекса сегодня. Они сказали, что в камере живет по 130 человек», —
— В камере тесно и душно. Туалета нет вообще, вместо него используются углы комнаты. Умывальника тоже не существует. Один раз в день полицейский приносит литровую бадейку воды на человека, а также миску риса. Он пропитан клейким кокосовым соусом, есть невозможно! К ночи на пол кидают циновки вместо кроватей.
При этом в одной камере могут находиться виновники случайных ДТП, насильники и убийцы.
Вторая проблема — полное отсутствие связи с окружающим миром. Когда Настю Рыбку и Алекса Лесли «туда привезли, отобрали телефоны, и у них оборвалась связь с внешним миром».
Третья проблема — специфическое отношение охранников. «Сотрудники тюрьмы требовали ПИН-коды от их айфонов и угрожали. Никто не знает, что будет с ними через час, через два, через сутки», — говорит представитель Насти Рыбки. Подтверждение его слов — в
— Ежедневно заключенных выводят на прогулку по узкому зарешеченному коридору. Главное, когда ты уже попал в камеру, вести себя тихо. Иначе — в карцер. Он расположен таким образом, что туда стекают сточные воды. Я слышал, уже к концу первого дня люди начинают там сходить с ума. Еще одно наказание — бочка. Такая тесная, что не шевельнешься. Вот и стараешься избежать гнева охранников. И все это время ты понятия не имеешь, когда и как определится твоя судьба.
Но самая главная проблема в том, что Таиланд — это не Европа. В этой стране не действует европейское право и европейские законы. «Все уже решено заранее. Никаких адвокатов не приглашают. Просто тебя вызывают и выносят приговор, который оспорить нельзя», — говорит Алексей Перемот.
С одной стороны, за большие партии наркотиков тайцы приговаривают обвиняемого к смертной казни и достаточно быстро расстреливают. С другой стороны, за мелкие прегрешения преступники получают возможность откупиться, но не все ее используют. К примеру, в интернете рассказывают историю, когда за кражу туалетного ершика турист
Как известно, Настя Рыбка и Алекс Лесли воспользовались правом выкупа. Но на свободе они пробыли всего десять минут, после чего оказались в другой тюрьме. Больше денег у них не осталось, и теперь им придется ждать суда. Их обвиняют в нелегальной работе на территории страны. Белорусам грозит от двух лет тюрьмы или штраф в размере до трех тысяч долларов, а также депортация. Поскольку Настя Рыбка является гражданкой Беларуси, отправить ее должны в Минск.
Впрочем, это все равно лучше, чем пополнить число тайских заключенных. Если верить статистике, Таиланд по их числу
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В конце февраля модель из Бобруйска Настю Рыбку и уроженца Витебска Алекса Лесли задержали в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга, вскоре выпустили под...
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