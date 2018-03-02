В камере более 100 человек, сон на полу, антисанитария. Настя Рыбка - в таиландской тюрьме

В конце февраля модель из Бобруйска Настю Рыбку и уроженца Витебска Алекса Лесли задержали в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга, вскоре выпустили под залог, но затем снова взяли под стражу, поскольку Иммиграционное бюро аннулировало их визы. Представители Рыбки жаловались на плохие условия в местной тюрьме. TUT.BY разобрался, соответствуют ли их жалобы действительности.



Фото: life.ru

«Настя Рыбка заболела в тюрьме. 2 суток на холодном полу. Кровати нет. Врача не предоставляют», — написали представители девушки в ее инстаграме. По их словам, в другой тюрьме состояние только ухудшилось: «Теперь их держат в условиях еще хуже. Бетонный пол. Нет кроватей. Еда — только то, что принесут. Врача к Насте не вызвали. Она отморозила почки, похоже. Состояние очень плохое». Со стороны это выглядит преувеличением, чтобы поддержать интерес к собственной особе. Но, пожалуй, эти факты недалеки от правды.

Первая проблема таиландских тюрем — скученность и отсутствие минимального пространства. «Мы были у Насти и Алекса сегодня. Они сказали, что в камере живет по 130 человек», — рассказал 2 марта представитель белорусов. Информацию о таких условиях подтверждают и другие «гости» таиландских тюрем. Как вспоминал россиянин Алексей Перемот, в камере, куда его посадили, одновременно находилось около 200 человек.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 27, 2018 в 6:10 PST

— В камере тесно и душно. Туалета нет вообще, вместо него используются углы комнаты. Умывальника тоже не существует. Один раз в день полицейский приносит литровую бадейку воды на человека, а также миску риса. Он пропитан клейким кокосовым соусом, есть невозможно! К ночи на пол кидают циновки вместо кроватей.

При этом в одной камере могут находиться виновники случайных ДТП, насильники и убийцы.

Вторая проблема — полное отсутствие связи с окружающим миром. Когда Настю Рыбку и Алекса Лесли «туда привезли, отобрали телефоны, и у них оборвалась связь с внешним миром».



Фото: v-thailand.com

Третья проблема — специфическое отношение охранников. «Сотрудники тюрьмы требовали ПИН-коды от их айфонов и угрожали. Никто не знает, что будет с ними через час, через два, через сутки», — говорит представитель Насти Рыбки. Подтверждение его слов — в рассказе россиянина Алексея Перемота.

— Ежедневно заключенных выводят на прогулку по узкому зарешеченному коридору. Главное, когда ты уже попал в камеру, вести себя тихо. Иначе — в карцер. Он расположен таким образом, что туда стекают сточные воды. Я слышал, уже к концу первого дня люди начинают там сходить с ума. Еще одно наказание — бочка. Такая тесная, что не шевельнешься. Вот и стараешься избежать гнева охранников. И все это время ты понятия не имеешь, когда и как определится твоя судьба.



Заключенные на утренней перекличке. Фото: v-thailand.com

Но самая главная проблема в том, что Таиланд — это не Европа. В этой стране не действует европейское право и европейские законы. «Все уже решено заранее. Никаких адвокатов не приглашают. Просто тебя вызывают и выносят приговор, который оспорить нельзя», — говорит Алексей Перемот.

С одной стороны, за большие партии наркотиков тайцы приговаривают обвиняемого к смертной казни и достаточно быстро расстреливают. С другой стороны, за мелкие прегрешения преступники получают возможность откупиться, но не все ее используют. К примеру, в интернете рассказывают историю, когда за кражу туалетного ершика турист получил пять лет тюрьмы (если бы он признал свою вину, то отделался бы штрафом). Впрочем, те, кто оказался за решеткой, но с деньгами, могут позволить себе и связь с внешним миром, и отдельное спальное место, и лучшую еду.



Новые заключенные в кандалах. Фото: v-thailand.com

Как известно, Настя Рыбка и Алекс Лесли воспользовались правом выкупа. Но на свободе они пробыли всего десять минут, после чего оказались в другой тюрьме. Больше денег у них не осталось, и теперь им придется ждать суда. Их обвиняют в нелегальной работе на территории страны. Белорусам грозит от двух лет тюрьмы или штраф в размере до трех тысяч долларов, а также депортация. Поскольку Настя Рыбка является гражданкой Беларуси, отправить ее должны в Минск.

Впрочем, это все равно лучше, чем пополнить число тайских заключенных. Если верить статистике, Таиланд по их числу находится на 9 месте в мире. В 2017 году на 100 тысяч человек приходилось 471 заключенных. Общее число тайских заключенных составляло 325 тысяч (впрочем, общее население страны — 70 миллионов). Любопытно, что по этим же данным Беларусь находится на 30 месте (314 человек на 100 тысяч заключенных, общее число — 29,7 тысячи).