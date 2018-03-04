Гродно стал одним из первых городов Беларуси, где решили реализовать безвизовый эксперимент. Кроме древних церквей и удивительной застройки XIX века туристов привлекают несколько уникальных музеев. Об одном из них — Цікавым музеі — в новом выпуске проекта «Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ» .





Ноги Цікавага музея растут от Музея утюга . И тот, и этот организовал один человек — коллекционер с 20-летним стажем Олег Ерш.

— Я занимаюсь коллекционированием вот уже 20 лет. Делал много выставок, одной из которых была выставка утюга. Мне говорили, что это достойная коллекция и из нее можно попробовать сделать музей. Так я ввязался в это безнадежное дело, — рассказывает Олег.

Как говорит сам коллекционер, он отошел от дел в Музее утюга, потому что не нашел общий язык с напарником, на которого были оформлены все документы.

— Я не контролировал денежные потоки, и выяснилось, что там подворовывали все, кто мог. После этого я свернул коллекцию. Но стоять на месте нельзя, все равно хотелось показать ее людям. Так получилось, что я организовал два музея. Худа без добра не бывает, и добра без худа тоже, — рассказывает мужчина.

К слову, Музей утюга до сих пор работает, но уже с другим коллективом.





Название для нового музея возникло спонтанно.

— Я очень долго думал, как его назвать, — где-то год. Изначально он задумывался как «Музей хорошего настроения», еще был варианты «Музей маленьких коллекций» и «Музей эмоций». А в конце концов просто объединил все в одно слово. Я сам по жизни оптимист и мне хотелось, чтобы люди приходили в музей как в релакс-клуб, что-то узнавали и получали удовольствие.

Помещение для музея искали долго. Теперь оно находится в самом центре Гродно в очень старом здании. Поэтому Олегу пришлось воевать с ЖЭСом. Как говорится, на войне все средства хороши: пришлось использовать искусство.

— Я оставил в прихожей инсталляцию: потолок подвесил пленкой, а там, где протекала вода, собирался поставить тазик с уточками и пароходиками и подписать: «И в этом мы тоже видим плюсы».

Интересные коллекции и упорядоченный хаос

У Цікавага музея много маленьких интересных коллекций на разную тематику. Например, здесь находится одна из лучших коллекций утюгов в Европе, которая досталась еще от предыдущего музея. В том же зале в музее находится коллекция подстаканников. С их помощью создатели немного раскрыли чайную тему.





Второй зал Олег называет упорядоченный хаос. Потому что там есть все: и фонограф, и кассетный магнитофон, и инсталляция с Мэрилин Монро, и советская телефонная будка. Не забыли про телефонную и парикмахерскую тему. Еще во втором зале есть кухня (год гастролировала по выставкам Беларуси, в Минске до начала января показывалась в гостиной Голубка) и «уголочек бюрократа» — всякие приспособления, печатные машинки, счетные машинки, кассовые аппараты, дыроколы, степлеры, точилки.

Все экспонаты лично прошли через руки Олега.

— Нахожу я их зачастую в ужасном состоянии, собираю, комплектую, полностью реставрирую. Каждый предмет интересен по-своему, — говорит коллекционер. — Музей сделан как инсталляция, я сам еще и трэш-арт-дизайнер. Музей делался из того, что было найдено. Поэтому здесь так много различных сочетаний, например старых вещей с новыми.





Вот буквально вчера приобрел интересный рукомойник времен царя Гороха. Медный такой, с тазиком. Выставлю его на этой неделе в музее. Сколько я в жизни повидал, но такого экспоната еще не видел. За него даже не торговался, мы сразу сошлись. Человек прислал мне фотографию, первый звонок, и я сразу расстался с деньгами.





В планах Олега создать музей, посвященный советским игрушкам.

— Может, сделать этот проект более коммерческим, потому что помещение нужно большое: если тут 40 метров квадратных еще как-то хватает, то там нужно какое-то кафе или игровая комната с элементами советской тематики. Сейчас в любой столице постсоветских стран есть музей советских игрушек.

А вот действующий музей наш собеседник планирует вывести на самоокупаемость. Он считает, что эта цель более чем достижима.

— В принципе, это реально. Сейчас такой период — зима, нет туристов. Но, думаю, потихоньку начнем выходить на рентабельность. Наша цель — сделать самый интересный и необычный музей в Беларуси.

А вероятность этого очень высока. Олег резюмирует:

— Я вижу глаза людей: вначале они заходят со скепсисом, но когда выходят, их горящие глаза и хорошее настроение — лучшая награда. Никого еще с кислым лицом не видел. В этом, наверное, заключается счастье.





Адрес музея: Гродно, улица Замковая, 18 (2-й этаж).

Время работы: вторник−суббота с 11 до 18 часов. В воскресенье с 11 до 16 часов. Понедельник — выходной.

Стоимость: взрослые — 5 рублей; дети, студенты и пенсионеры — 2 рубля 50 копеек. Детям до 6 лет бесплатно. Экскурсия входит в стоимость посещения музея.

Справка о проекте Организатором проекта «Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ» выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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