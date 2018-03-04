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Буря в США сломала дерево, посаженное 227 лет назад Джорджем Вашингтоном
04.03.2018 12:27 — Новости Культуры | Tut.by
Сильнейший ветер во время обрушившейся в конце недели на северо-восток США бури сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад основателем и первым президентом страны Джорджем Вашингтоном. Об этом сообщается на официальной странице в
«Сегодня (в пятницу) сильный ветер сломал 227-летнюю тсугу канадскую и вирджинский кедр, который на протяжении многих лет оберегал могилу Вашингтона», — говорится на странице поместья, которое сейчас стало одним из главных исторических мест страны, там разбит целый музейный комплекс.
Посаженная тсуга была подарком Вашингтону от губернатора Нью-Йорка Джорджа Клинтона. Получил он ее в небольшом бочонке из-под виски. Все данные об этом сохранились в архивах поместья. «Вашингтон посадил это дерево у северного входа в сад», — уточняют в Маунт-Вернон. В целом, очень многие деревья оказались повалены стихией, однако тсуга основателя страны была самой знаменитой. Теперь вместо ее густой кроны остался лишь ствол длиной несколько метров.
Маунт-Вернон расположен прямо на берегу реки Потомак, в 24 км к югу от столицы. На территории поместья стоит двухэтажный особняк, дома для прислуги, конюшня, хозяйственные постройки, винокурня, разбиты сады. В загонах живут овцы, быки и коровы. Вашингтон вернулся в Маунт-Вернон после завершения работы на президентском посту, там же он скончался в 1799 году. Он и его супруга Марта похоронены неподалеку от особняка.
Жертвами бури на северо-востоке Соединенных Штатов стали восемь человек. Все они погибли из-за упавших деревьев. По последним оценкам телеканала
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Сильнейший ветер во время обрушившейся в конце недели на северо-восток США бури сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад основателем и первым президентом...
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