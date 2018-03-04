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Как Минск все воскресенье разгребал сугробы. Фоторепортаж TUT.BY

04.03.2018 20:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Минск засыпало снегом. Да-да, вот такое 4 марта! Детям — радость, дорожникам, транспортникам и автовладельцам — дополнительные проблемы. Но мы справимся, правда? Как столица в воскресенье боролась с сугробами (и радовалась им же) — в фоторепортаже TUT.BY. А вот твиттер-аккаунт Центрального района еще и мотивирует: убирать снег лопатой — это полезно и здорово!



















 
Теги: Минск
 
 
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Детям - радость, дорожникам, транспортникам и автовладельцам - дополнительные проблемы. Но мы справимся, правда?

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