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Президент назначил нового директора "Беларусьфильма"
05.03.2018 13:41 — Новости Культуры | Tut.by
Александр Лукашенко согласовал назначение Владимира Карачевского гендиректором Национальной киностудии «Беларусьфильм». Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Владимир Карачевский родился 4 июня 1970 года в Кричеве. Окончил Могилевское музыкальное училище (преподаватель по классу баян, артист) и университет культуры и искусств (режиссура народных обрядов и праздников) и Академию управления при президенте.
Работал учителем музыки и пения, культорганизатором, инструктором по организационно-массовой работе. Позднее занимал посты начальника отдела культуры администрации Советского района Минска (2001−2008), начальника управления культуры Мингорисполкома (2008−2010), первого замминистра культуры (2010−2014). Последние четыре года являлся
О том, что Игорь Поршнев (предыдущий гендиректор, который занимал эту должность с 2015 года) покинет эту должность, стало известно неделю назад. Об этом TUT.BY
Курейчик видел три причины, которые в совокупности, или каждая по отдельности, могли послужить поводом для отставки гендиректора «Беларусьфильма».
— Во-первых, это
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Александр Лукашенко согласовал назначение Владимира Карачевского гендиректором Национальной киностудии "Беларусьфильм". Об этом сообщает пресс-служба...
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