﻿ Президент назначил нового директора "Беларусьфильма". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент назначил нового директора "Беларусьфильма"

05.03.2018 13:41 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко согласовал назначение Владимира Карачевского гендиректором Национальной киностудии «Беларусьфильм». Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Владимир Карачевский родился 4 июня 1970 года в Кричеве. Окончил Могилевское музыкальное училище (преподаватель по классу баян, артист) и университет культуры и искусств (режиссура народных обрядов и праздников) и Академию управления при президенте.

Работал учителем музыки и пения, культорганизатором, инструктором по организационно-массовой работе. Позднее занимал посты начальника отдела культуры администрации Советского района Минска (2001−2008), начальника управления культуры Мингорисполкома (2008−2010), первого замминистра культуры (2010−2014). Последние четыре года являлся директором Республиканского театра белорусской драматургии и зарекомендовал себя одним из лучших госуправленцев в сфере государственного театра.

О том, что Игорь Поршнев (предыдущий гендиректор, который занимал эту должность с 2015 года) покинет эту должность, стало известно неделю назад. Об этом TUT.BY сообщил режиссер Андрей Курейчик, сославшись на собственные источники в «Беларусьфильме». Эту информацию TUT.BY также подтвердил источник в Министерстве культуры.

Курейчик видел три причины, которые в совокупности, или каждая по отдельности, могли послужить поводом для отставки гендиректора «Беларусьфильма».

— Во-первых, это фильм «Следы на воде» и последовавший за ним скандал с Кончаловским. Во-вторых — сборы «Тум-Паби-Дум». В Минске фильм собрал 1600 долларов, а посмотрело его всего около трех тысяч зрителей. Ну и третья причина — фильм «Не игра», который вышел без фамилии режиссера в титрах — судя по всему, за этим скрывается какой-то очередной скандал. При этом похвастать тоже нечем. Два фильма, на которые были потрачены бюджетные деньги, так и не вышли. «Держись за облака» должны были показать весной 2017 года. Сериал «Автошкола» также не продан. А ведь на каждый из этих проектов было потрачено более миллиона долларов государственных средств, — предположил Курейчик.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 192
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко согласовал назначение Владимира Карачевского гендиректором Национальной киностудии "Беларусьфильм". Об этом сообщает пресс-служба...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Выклянчила у рыбака улов. Видео с голодной норкой стало вирусным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика