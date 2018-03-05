Толочинские борцы завоевали две награды первенства республики



С 1 по 3 марта в Могилеве состоялись соревнования по греко-римской борьбе в программе спартакиады Республики Беларусь среди ДЮСШ и СДЮШОР. Участие в них приняли юные спортсмены 2003 — 2005 годов рождения, среди которых была и команда детско-юношеской спортивной школы Толочинского района.

В весовой категории до 62 килограммов чемпионом республики стал Руслан Шелуховский. Тем самым наш земляк завоевал право в составе сборной страны отправиться летом в Венгрию, где пройдет первенство Европы.

Еще один воспитанник тренера Игоря Галузо Никита Жигалка в споре борцов, чей вес не превышает 57 килограммов, взошел на третью ступень пьедестала почета.

Очередным турниром толочинских борцов станет первенство области среди юношей 2001 — 2003 годов рождения в рамках Олимпийских дней молодежи. Пройдут соревнования в Витебске уже завтра.

Игорь СНАРОВ.

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