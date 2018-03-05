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Толочинские борцы завоевали две награды первенства республики
05.03.2018 11:25 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
В весовой категории до 62 килограммов чемпионом республики стал Руслан Шелуховский. Тем самым наш земляк завоевал право в составе сборной страны отправиться летом в Венгрию, где пройдет первенство Европы.
Еще один воспитанник тренера Игоря Галузо Никита Жигалка в споре борцов, чей вес не превышает 57 килограммов, взошел на третью ступень пьедестала почета.
Очередным турниром толочинских борцов станет первенство области среди юношей 2001 — 2003 годов рождения в рамках Олимпийских дней молодежи. Пройдут соревнования в Витебске уже завтра.
Игорь СНАРОВ.
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