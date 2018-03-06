Конная прогулка, женский автобаттл и дегустация вина. Чем удивить витеблянок к 8 Марта

Приближается 8 Марта: все чаще мелькает реклама цветочных магазинов, в соцсетях предлагают наборы сладостей, а в магазинах — очередные акции, скидки и подарочные сертификаты. Но если вас не впечатляют эти предложения, предлагаем подборку интересных идей, как приятно удивить любимых.





Прогулка на лошади на ранчо

В 15 км от Витебска, в деревне Коновалово, располагается конное ранчо «Белый клевер». Здесь живут 4 лошади: три — для верховых прогулок, а также личный конь хозяйки — Легион. Можно научиться ездить верхом, просто пообщаться с лошадьми, устроить с ними фотосессию и покататься на «ватрушке».

— Верхом могут покататься и дети, и взрослые (весом до 100 кг). Все лошади спокойные, дружелюбные, опытные и хорошо выезжены. Также можно арендовать лошадь для фотосессии, у нас есть потрясающий жеребец редкой для Беларуси породы тинкер — Принц. Он очень фотогеничный и спокоен как танк, — рассказала Мария Давыдова, хозяйка ранчо.

Час прогулки верхом под руководством инструктора на территории ранчо (плац, полянка) стоит 15 рублей (в случае с черным Принцем — 25 рублей). Если потребуется фотосессия (10−12 снимков в небольшой обработке), то к стоимости прогулки нужно приплюсовать 10 рублей. Можно приобрести подарочный сертификат на прогулку и фотосъемку («обычный» — 30 рублей, vip — 40 рублей).

Режим работы ранчо: с 9.00 до 21.00 (по предварительной записи) ежедневно, кроме понедельника. Контактный номер: +375 33 314−04−08. Подробности — в группе .

Тем, кто хочет покататься верхом в Витебске, рекомендуем наш отдельный обзор .

«Преображение» с помощью профессионалов

Всем нам не хватает в жизни чудес. Наверное, этим можно объяснить популярность истории преображения героини голливудского фильма «Красотка», а также телепрограмм, превращающих Золушек в принцесс. При помощи стилистов и визажистов девушки обретают новый образ и уверенность в себе. Похожую идею воплотила в проекте «Преображение» фотограф из Витебска Валерия Волоткевич.

— В социальных сетях мы обычно видим красивых юных девушек. Мне же захотелось раскрыть женскую красоту другого типа. Красота не заключается лишь в молодости. Красота есть в каждой женщине, сколько бы ей ни было лет. Порой ей просто нужен свежий глоток жизни.

Помимо фотографа, над образом работают стилист, визажист, парикмахер, сотрудники бутика дизайнерской одежды. Работа команды стоит от 100 рублей. Возможны и более экономичные варианты, например, при съемке на природе. Посмотреть на результат изменений можно по ссылке . Стать героиней «Преображения» может любая женщина.

Поход в спа-салон

В современном мире продолжение фразы «Лучшие друзья девушек — это …» все чаще меняется с «бриллианты» на «косметологи». Массажи, обертывания и ванны — отличный способ восстановить силы.

Сколько стоят спа-процедуры в салонах? Среднюю цифру назвать сложно, так как цена зависит от уровня студии красоты, перечня услуг и качества косметики. Условно можно разделить классы салонов на три сегмента: эконом, миддл и премиум.

Примерные цены в премиум-классе — от 80 до 170 рублей за комплекс (пилинг, обертывание, массаж). Целый спа-день оценивают в 300 рублей. В миддл-сегменте программа стоит примерно 40−70 рублей. Она включает довольно большой список процедур: кедровая бочка, массаж, маска или обертывание. Экономичный вариант, например, только обертывание — обойдется в 20−40 рублей.

Услуги массажа мы рассмотрели в отдельном материале .

Дегустация вина

Любители хорошего вина могут поучаствовать в дегустации «Весенняя виномагия». Его организуют представители питерского лаунж-бара «Кот Понимает» и event-агентства Miss Holiday в витебском арт-пабе «Торвальд» (ул. Толстого, 1).





— Этот мастер-класс мы посвятили цветочным, ароматным винам. Они понравятся как женщинам, так и мужчинам. К винам подадут легкие закуски. Вы потом запросто сможете приготовить их сами — для романтического пикника, — сообщают организаторы.

Мероприятие состоится 9 марта в 16.30. Стоимость участия — 8 рублей (вино и закуска включены). Подробности — в группе и по телефону: +375 29 710−57−36.

Романтические квесты

Советуем присмотреться к новой разработке сотрудников Музея истории частного коллекционирования (пр. Фрунзе, 13). Они предлагают отправиться в приключение-квест «Bonjour, Амур!». Билет на двоих — 7 рублей 20 копеек. Справки по телефону: 8 0212 60-15-21 и в группе .

А сотрудники областного краеведческого музея не первый год проводят романтический квест по местам свиданий Марка Шагала и Беллы Розенфельд — «Влюбленные в городе». Детали — по ссылке .

Любители разгадать загадки, найти тайники также могут стать героями реалити-квестов. Подробнее о таких развлечениях мы писали здесь .

Баттл для автоледи

Где и почем устраивают экстрим-покатушки в Витебске, мы описывали в обзоре картинг-клубов .

Однако если ваша избранница любит гонки, обратите внимание на акцию «Девчонки рулят!» от «Радио-Витебск» и ГАИ. Организаторы приготовили для женщин 8 конкурсов на проверку водительских способностей.

В программе «женского баттла» — диагональная парковка, объезд препятствий задним ходом, проверка знаний ПДД, разные конкурсы. Среди них — тест на аккуратность и точность маневрирования. Преодолеть препятствия на автомобиле нужно будет, не расплескав воду в стакане, который судьи перед началом движения поставят на крышу машины. В «Экстренном торможении» участницы будут разгоняться до определенной скорости, а затем практически моментально (не подкатываясь) останавливаться перед стеной из картонных коробок. Подробности можно узнать по ссылке.

Организаторы наградят 8 участниц, набравших наибольшее количество баллов. Среди призов — тренажеры, спортивный инвентарь, золотые украшения и цветы.

Женский автобаттл пройдет 8 марта в 12.00 на площадке возле «Евроопта» в Билево.



Фото: pixabay.com

Сладкий подарок

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