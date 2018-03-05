У англичанки нашли болезнь Альцгеймера. Работодатель не увольнял ее пять лет

Пять лет назад американка миссис Саломон обратилась к врачам с жалобами на память. Первые же тесты показали, что у нееболезнь Альцгеймера. Женщине было не рекомендовано работать, а полная потеря трудоспособности была вопросом нескольких лет, пишет medialeaks.ru со ссылкой на Daily Mail .



Миссис Саломон в 2017 году на рабочем месте

Обычно в таких случаях назначается пенсия по инвалидности, прикрепляется социальный работник, если это необходимо. Но руководство британской сети гипермаркетов Sainsbury’s, где работала женщина, решило сохранять рабочее место за ней столько, сколько это будет возможно.

Женщина продолжала ходить на работу, получая пенсию по инвалидности. Через некоторое время ее перевели с должности счетовода на менее ответственную работу, потом еще понизили, но сохраняли рабочее место за ней даже тогда, когда она уже ничего не могла делать самостоятельно. Постепенно от бухгалтерии женщина перешла к сортировке, затем к уборке, а потом к складыванию коробок.

По словам ее сына Дорона, что коллеги и руководство таким образом сделали жизнь его матери настолько нормальной, насколько это было возможно в условиях прогрессирующего слабоумия. В свою очередь сотрудники гипермаркета в Хэрроу, в Северном Лондоне, где работала миссис Саломон, сказали что женщина «вдохновляла» их своим мужеством и упорством.

Несколько дней назад она вышла на работу в последний раз: болезнь взяла свое, и миссис Саломон перестала узнавать людей. Сейчас женщина в больнице, где о ней как следуют заботятся.