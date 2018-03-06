Толочинские школьники экзамен в “Школе безопасности” выдержали с успехом



Стало доброй традицией собираться в феврале знатокам правил безопасности на ежегодный конкурс для определения лучшего из них. Этот год не стал исключением. 10 февраля на базе Центра детей и молодежи прошел районный этап республиканского конкурса “Школа безопасности-2018″. В нем приняли участие более 60 учащихся с 1 по 11 класс из городских и сельских школ. Ребятам предстояло выдержать три конкурсных испытания.

Для начала школьники ответили на тестовые задания, по результатам которых лучшие продолжили участие во втором туре. Стоит отметить высокий уровень подготовки участников, с заданиями тестирования практически все справились безошибочно, здесь решающим аргументом стало время, затраченное на выполнение задания.

В следующем испытании, выступлении на тему “Я расскажу вам…”, ребятам предстояло в течение минуты выступить с высказыванием на заданную тему. К конкурсу ораторского мастерства дети подготовились заранее — использовали плакаты, брошюры, музыкальное сопровождение, сочиняли стихи, читали рэп. В итоге определились трое лучших в каждой из трех возрастных категорий. Они и приняли участие в финальном испытании, где им предстояло ответить на вопросы интеллектуальной игры.

По условиям конкурса определить необходимо было только одного победителя в каждой возрастной категории. А сделать это, по признанию членов жюри, было крайне не просто. Борьба между участниками конкурса развернулась нешуточная. Под громкие возгласы групп поддержки лидеры менялись после каждого конкурса. Ребята показали отличные результаты в ответах на вопросы тестирования, проявили творчество и оригинальность в конкурсе ораторского мастерства. Но самым “горячим” оказалось третье испытание, где участникам необходимо было выбрать тематику вопросов и в течение 10 секунд ответить на них.

В результате в старшей возрастной группе (среди учащихся 8 — 11 классов) победа досталась Софье Василевской, пальма первенства среди учащихся 5 — 7 классов у Владимира Лейченка, среди учащихся 1 — 4 классов — у Полины Шумяковой. Победители награждены дипломами и ценными призами от районной организации РОО “Белая Русь”, а также они приняли участие в областном этапе конкурса.

27 февраля в средней школе №44 г. Витебска прошел областной этап республиканского конкурса “Школа безопасности-2018″ среди учащихся общеобразовательных учреждений Витебщины. Здесь в числе победителей в своих возрастных категориях все наши участники. Второе место завоевали Полина Шумякова (средняя школа №2) и Софья Василевская (Кохановская СШ), первое место у Владимира Лейченка (Кохановская СШ). Теперь победителям предстоит стать участниками финала, который пройдет 28 марта в Минске на базе Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Юлия КАПРАНОВА.

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