Сердце Екатерины Хадневич не покинет вдохновенье и любовь



С детства Екатерина любила петь, читать стихи, бывать на работе у мамы в городском Доме культуры и наблюдать за выступлением артистов. Уже в пять лет она сыграла роль девочки военного времени в спектакле по пьесе нашего земляка Алеся Петрашкевича “В наследство — жизнь”, посвященном жителям Толочинского района в годы войны. Репетиции, выступления на сцене района, области и телевидении, успех и аплодисменты зрителей — все это завораживало девочку, будоражило фантазию, вызывало желание подражать артистам.

Потом был класс баяна в музыкальной школе, где она познакомилась с любимым учителем музыки Валерием Ивановичем Голубковым. Маленькая девочка была почти не видна из-за баяна, но внимательно вслушивалась в каждую ноту, тонкими пальчиками старалась находить нужную кнопку инструмента. Повзрослев, она поняла, что любовь к музыке ей привил именно он — талантливый музыкант и прекрасный человек.

Многие, наверное, догадались, что речь идет о Екатерине Хадневич, директоре районного Центра культуры и народного творчества. Невозможно представить ни один концерт или праздник без ее звонкого голоса ведущего, сольных номеров, без ее участия в дуэтах и вокальном коллективе “Бліскавіца”. Выросшая в атмосфере творчества городского Дома культуры, директором которого и руководителем народного театра многие годы была ее мама Светлана Николаевна Васильева, девушка решила связать свою жизнь с искусством.

Училась в Витебском музыкальном училище имени И. И. Соллертинского, потом поступила в Минский государственный педагогический университет имени М. Танка, приобрела специальности учителя музыки и педагога социального.

После окончания учебы Екатерина вернулась в Толочин, устроилась в районном Доме культуры художественным руководителем. Уезжать из родного города не было и в мыслях. И снова она на сцене — играет в народном театре, исполняет сольные номера. Удивительно то, что петь девушка научилась самостоятельно, имея хороший природный слух и голос.

Ее способность к творчеству, ответственность в выполнении поставленных задач не остались незамеченными. От руководства района Екатерине поступило предложение возглавить городской Дом культуры, который впоследствии был переименован в районный Центр культуры и народного творчества. Понимая, что это особенный участок работы, требующий огромных затрат душевных сил и энергии, ответственности, она с головой окунулась в работу. Результаты не заставили себя долго ждать. Молодость, этот неиссякаемый родник творчества, мастерство и профессионализм сыграли свою роль. Сейчас коллектив Центра культуры находится на творческом подъеме, есть много интересных задумок, новшеств, и в этом немалая заслуга его директора.

Работа у Екатерины не из легких, ведь на нее возлагается ответственность за творчество клубной системы всего района. Но когда любишь свое дело, уверена она, нет преград для любых интересных начинаний. Практически все мероприятия, проводимые в Центре культуры, Екатерина готовит сама, вынашивая в душе эпизоды сценария, шлифуя каждое слово, реплику, жесты.

Индивидуальность, уравновешенный характер, талант — такими ценными человеческими качествами обладает молодой директор районного Центра культуры. Собственным примером она заинтересовывает сотрудников коллектива — выступает в роли ведущей, сценариста, режиссера. Мероприятия, проведенные районным Центром культуры, востребованы жителями города и района. Хорошо зная уровень деятельности учреждения культуры, обязательное выдерживание им тематики и содержания мероприятий, практически все предприятия и учреждения района проводят свои профессиональные праздники, юбилейные даты и вечера с помощью творческих коллективов Центра культуры.

“Работать на полную силу!” — вот девиз Екатерины. Праздники и концерты, которые проходят под ее руководством, всегда продуманы до мелочей и проходят на “ура”. Подтверждением этому — отзывы зрителей, которые побывали на концертах и получили массу впечатлений и положительных эмоций.

Во всех творческих начинаниях Екатерину поддерживает ее правая рука — заместитель Татьяна Споткай. По многочисленным грамотам можно судить о победах творческих коллективов Центра культуры в областных и республиканских конкурсах. За добросовестный труд, образцовое исполнение трудовых обязанностей и достижение высоких показателей в работе Екатерина награждена Почетной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь.

Во время нашего разговора недалеко раздались звуки музыкальных инструментов. Лицо молодой женщины просияло, глаза наполнились ласковым светом.

— Это мои малыши-первоклашки, Кирилл и Егор, — сообщила Екатерина. — Как и я в детстве, они любят приходить к маме на работу. Кстати, сыновьям тоже нравится выступать на сцене, оба занимаются в школе искусств. У нас дружная семья, муж во всем поддерживает меня. Сыновей стараемся воспитывать на примере взаимопонимания, любви, поддержки друг друга. По выходным всей семьей путешествуем, посещаем разные интересные места Беларуси.

Особое место в нашей семье принадлежит моей маме Светлане Николаевне. Она успевает позаботиться о нас и до сих пор является бессменным руководителем народного театра. Я бесконечно благодарна своей мамочке за ее искренность, жизнестойкость и бесконечную любовь, которую она дарит не только нам, но и всем любителям театрального искусства.

В канун самого прекрасного весеннего праздника хочу пожелать всем женщинам крепкого здоровья, благополучия, красоты, любви и нежности от близких и родных людей. Именно в этом и заключается настоящее счастье каждой женщины.

Елена СЕРЕДА.

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