Укротительница «тигров»

— Становление циркового артиста происходит по-разному: одни, как говорят, уже рождаются в опилках, другие мечтают о манеже и специально учатся мастерству в студиях. С чего началось ваше знакомство с этим волшебным миром?

— У меня не было цирковой династии, поэтому на манеж попала, можно сказать, случайно. С детства танцевала в минском ансамбле«Чародеи» и, как и все дети, любила приходить в цирк. Помню, как в шестом классе увидела объявление о наборе в профильную студию. Очень просила маму, но она сказала:«Нет». После школы я вновь наткнулась на информацию о том, что при музыкальном училище Глинки открыли цирковое отделение. Я поступила, мечтала о воздушном номере, но на время учебы устроилась работать в балет цирка. Заодно подрабатывала(улыбается). При этом за время учебы пришлось научиться клоунаде, эквилиб­ристике, акробатике и жонг­лированию. Последнее у меня неплохо получалось, но хотелось-то под купол! В итоге мне удалось убедить руководство Белгосцирка, и взяли меня в штат как воздушную гимнастку.

— Как проявились навыки дрессуры?

— Всегда получалось находить с животными общий язык, поэтому не могу сказать, что дрессирую подопечных. Скорее, договариваюсь, воспитываю, постоянно разговариваю с ними и, конечно, даю вкусняшки. Так вот, в цирке познакомилась с Анд­реем Теплыгиным, который дрессировал обезьян. Начали общаться и поженились, поэтому автоматически его номер стал нашим. Самой главной в этом аттракционе была обезьяна Нюра, с которой мы проработали 10 лет. Она слушалась меня и доверяла только мне, а не ему, и он очень ревновал. Потом мы с мужем развелись, он уволился, а Нюру пришлось отдать в зоопарк. После этого решила

уйти из цирка и я. Просто устала и поняла, что из-за концертов, а позже гастролей пропус­кала все семейные праздники, не уделяла времени близким. А еще в тот момент сменилось руководство.

— Но ведь говорят, что от цирка так просто не избавиться — затягивает на всю жизнь. Что послужило стимулом для возвращения?

— Признаюсь, уволиться из цирка не успела, просто две-три недели не ходила на работу. Оттуда позвонили, чтобы… пригласить на беседу с новым директором Владимиром Шабаном. Он понял, что я осталась без животных и номера(а купить новых — отдельная история) , но попросил ходить на репетиции, подготовить воздушный номер для новой программы. В итоге быстро вошла в форму, познакомилась с молодой артисткой Натальей Васильевой, и мы вместе создали воздушное шоу гимнастов в кольце. Получили даже спецприз на фестивале в Риге. Но настроение все равно было не ахти, гастроли — не в радость. Правда, во время поездок было много приятных встреч, в том числе с директорами цирков, которые удивлялись: почему такая хорошая дрессировщица все еще без номера?.. Чтобы вы понимали: я себя никогда не считала талантливой в этом виде искусства, да и бывший муж предпочитал держать меня на вторых ролях. Такая жена дрессировщика… С каждым ра­зом уверенности становилось все больше, и однажды я согласилась влиться в готовый номер с обезьянками Сергея Печинича. Это был риск, животные взрослые, привыкшие к хозяину-вожаку. Но повезло, уже через две-три репетиции ребятки меня признали и даже влюбились. По крайней мере, за два года работы ни разу не кусали. Потом появились собачки, кошки и даже медведь. Да, сегодня я владелица маленького зоопарка.

— Все животные живут в цирке?

— Все подопечные проходят через мой дом, тусуются у меня постоянно, только большой медведь живет в вольере. Кстати, совсем скоро в Минск привезут двух медвежат, которые также будут жить со мной, играть с собачками. Не хочу раскрывать все секреты, но на этих ребят у меня большие планы, очень яркий номер с минимальным количеством трюков.

— Есть мнение, что номера с животными по примеру Европы пора бы запретить и у нас. Согласны?

— Конечно, в Интернете можно найти эпизоды жестокого обращения с животными. Это очень плохо. Мои репетиции проходят по-другому. Мы вместе дурачимся, в процессе удается на­учить ту же обезьянку трюку. Все происходит в игре. Силой заставить что-то сделать невозможно. Бывает, что мы обижаемся друг на друга, но подход к животному должен быть, как к ребенку. Хотя вокруг все говорят, что я своих артистов балую.

— Кого легче научить делать трюки — котов или собак?

— Коты — капризные и деловые, а — собаки преданные. У последних больше шансов стать классными артистами.

— Трудно ли вам разделять дом и работу?

— Со временем научилась это делать. Помог муж, который не имеет никакого отношения к цирку. Он программист, поддерживает меня во всем, но… запретил выступать под куполом. Почему? Два года назад на гастролях в Ижевске я упала с семиметровой высоты лицом в манеж. Пролежала две недели в больнице с переломами, хорошо, что не повредила позвоночник. А потом… вышла выступать.

— Муж не поддается дрессировке?

— Аккуратно, но получается. Но все же хочется быть дома слабой, чтобы пожалели, обняли, выслушали.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Укротительница «тигров» Ну, почти тигров. Котов, которые тоже, между прочим, принадлежат к семейству хвостатых-усатых. А еще собак, обезьянок и даже медведя. Воздушная гимнастка...

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