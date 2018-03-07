Как под Чашниками выпустили в вольеры почти 50 оленей

В Чашникский район привезли 44 самки благородного оленя. Животных выпустили в вольеры для передержки возле деревень Пристои и Браздецкая Слобода. Как это происходило, можно увидеть в видеосюжете телеканала «Витебск».

Новоселов купили в питомнике в Верхнедвинском районе благодаря спонсорам из заказника «Красный Бор». В вольерах для передержки животные будут находиться до лета. Затем их выпустят на свободу. В тех угодьях, где благородный олень прижился, уже зарабатывают деньги на охотничьем туризме без ущерба для природы. На оленей, поселившихся под Чашниками, также возлагают экономические надежды.

В конце декабря в Чашникский район привезли первую партию из 11 благородных оленей, приобретенных в Литве на деньги от уплаты госпошлины на право охоты. Они уже прошли карантин. Новое пополнение ожидают в марте — сюда доставят 5 самцов, купленных охотниками-спонсорами в Гомельской области.