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Дарите женщинам цветы! Как гомельские мужчины подготовились к празднику

07.03.2018 17:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Несмотря на то, что погода в Гомеле совсем не весенняя — скорее, напоминает середину зимы, — праздник должен оставаться праздником. Дарите женщинам цветы! Фотограф TUT.BY прошел по улицам города и посмотрел, какие букеты мужчины приготовили своим женщинам.














 
Теги: Гомель
 
 
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Несмотря на то, что погода в Гомеле совсем не весенняя - скорее, напоминает середину зимы, - праздник должен оставаться праздником.

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