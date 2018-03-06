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Дарите женщинам цветы! Как гомельские мужчины подготовились к празднику
07.03.2018 17:35 — Новости Культуры | Tut.by
Несмотря на то, что погода в Гомеле совсем не весенняя — скорее, напоминает середину зимы, — праздник должен оставаться праздником. Дарите женщинам цветы! Фотограф TUT.BY прошел по улицам города и посмотрел, какие букеты мужчины приготовили своим женщинам.
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Несмотря на то, что погода в Гомеле совсем не весенняя - скорее, напоминает середину зимы, - праздник должен оставаться праздником.
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