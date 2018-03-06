NaviBand, капустник и чемпионат по бильярду. Куда пойти в Гродно в длинные выходные

В длинные выходные гродненцы смогут отпраздновать Международный женский день по-разному: пойти на концерты классической и народной музыки, послушать рок, побывать на спектаклях заезжих актеров, узнать больше о белорусском виноделии, а также об истории создания БНР. И это еще не все. В Гродно приезжает группа NaviBand, а еще пройдет чемпионат области по бильярду.
Выставка ART-Панорама
Где: Новый замок, ул. Замковая, 20
Когда: 7−11 марта, 10.00−17.30
Ежегодная выставка молодых белорусских художников. Представлены живопись, графика и скульптура.
Концерт-капустник к Международному женскому дню
Где: «Белые росы», ул. Соломовой, 58а
Когда: 7−10 марта, 18.30
Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» приготовил традиционный праздничный концерт. Зрителей ждут: смешение стилей и направлений, юмор и лирика, зажигательные танцы и душевные песни, а также аукционы, дегустация напитков и розыгрыш.
Мова нанова: тема «Вино»
Где: антикафе «Портал», ул. Большая Троицкая, 31, 2 этаж
Когда: 7 марта, 19.00
На очередных занятиях курсов «Мова нанова» о своем хобби расскажет винодел из Минска Сергей Красновский.
Водевиль по мотивам еврейского фольклора и веселых реальных историй жителей Бобруйска 30-х, 50-х годов XX века. В Бобруйске до революции 72% населения составляли евреи. В постановке участвуют артисты белорусских театров.
Концерт «Подберу музыку к тебе»
Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 7 марта, 19.00
Биг-бенд областной филармонии под управлением Бориса Мягкова подготовил праздничный концерт к 8 марта.
Почти час слез от смеха и нескончаемого юмора в подборке лучших 8 комедий от минского международного фестиваля Kinosmena.Фильмы демонстрируются на языках оригинала с русскими субтитрами. Смотреть кино можно будет в удобных креслах-реклайнерах.
Концерт «NaviBand»
Где: колледж искусств, БЛК, 23
Когда: 8 марта, 18.00
Группа представит новый альбом «Адной дарогай».
Вечеринка в честь женского дня
Где: бар RockStar, ул. Титова, 9
Когда: 8 марта, 20.00
Выступит кавер-группа «Fair Play». Среди гостей вечера разыграют угощения.
Презентация справочника «Шляхамі БНР»
Где: центр городской жизни, ул. Советская, 3
Когда: 9 марта, 16.00
Уникальный справочник адресов Минска, Гродно, Могилева, Бреста и Гомеля, связанных с историей Белорусской Народной Республики, подготовили известные историки и краеведы к 100-летию провозглашения БНР.
Спектакль «Незаконное вторжение»
Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 9 марта, 19.00
Пьеса Le Squat, по которой поставлен спектакль «Незаконное вторжение» идет в театрах по всей Европе. В 2000 году постановка получила премию ООН. В Гродно представят свою трактовку известной пьесы. Режиссер-постановщик Сергей Куриленко посчитал, что проблемы, поднятые в спектакле, более актуальны в Западной Европе, но постановка, несомненно, будет интересна и гродненцам.
В постановке режиссера Олега Жюгжды даже такая «приевшаяся» классика, как чеховская «Чайка», может стать захватывающим зрелищем. В спектале принимают участие люди и куклы.
Областной чемпионат по бильярду
Где: МРЦ «Галактика», ул. Лидская, 1
Когда: 10−11 марта, 10.00
Областной чемпионат «Комбинированная Пирамида» среди мужчин. Игры будут проводятся по системе до двух поражений (на предварительном этапе) и по олимпийской системе (на финальном этапе). Телефон для справок: +375 (29) 655−29−91, +375 (29) 858−42−71.
Спектакль Брестского академического театра драмы в постановке немецкого режиссера Марселя Крона. Трагедия великого Фридриха Шиллера хоть и написана в XVIII веке, но актуальна и сейчас.
Игровая программа «Кто сказал «Мяу»
Где: зоопарк, ул. Тимирязева, 11
Когда: 11 марта, 13.00
В этот день посетителей зоопарка ждут подвижные игры, «пушистые» загадки, интересные факты и викторины о кошках, а также мини-экскурсия «Кошкин дом».
Мастер-класс по росписи «Ваза с цветами»
Где: Go Go Pizza, ул. Маркса, 10
Когда: 11 марта, 18.00
Арт-студия Катерины Забелиной приглашает детей от 7 лет и их родителей на мастер-класс по росписи. Участники мастер-класс смогут расписать стеклянную вазу для тюльпанов специальными красками, используя контуры и спонж. Каждый участник получит удовольствие от творчества и принесет домой красивую вазу. Все материалы предоставляются. Обязательная запись по тел.: +375 29 785−95−98, +375 29 969−80−94.
Спектакль «Свободная пара»
Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 11 марта, 19.00
«Свободная пара» — семейная комедия в двух действиях. Герой пьесы — инженер Мамбретти предлагает своей жене Антонии оживить наскучивший брак и сделать его «свободным», без взаимных уверений в верности и любви. По его мнению, только так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Жена все понимает и соглашается, причем с выгодой для себя.
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