NaviBand, капустник и чемпионат по бильярду. Куда пойти в Гродно в длинные выходные

В длинные выходные гродненцы смогут отпраздновать Международный женский день по-разному: пойти на концерты классической и народной музыки, послушать рок, побывать на спектаклях заезжих актеров, узнать больше о белорусском виноделии, а также об истории создания БНР. И это еще не все. В Гродно приезжает группа NaviBand, а еще пройдет чемпионат области по бильярду.





Выставка ART-Панорама

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 7−11 марта, 10.00−17.30

Ежегодная выставка молодых белорусских художников. Представлены живопись, графика и скульптура.

Концерт-капустник к Международному женскому дню

Где: «Белые росы», ул. Соломовой, 58а Когда: 7−10 марта, 18.30

Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы» приготовил традиционный праздничный концерт. Зрителей ждут: смешение стилей и направлений, юмор и лирика, зажигательные танцы и душевные песни, а также аукционы, дегустация напитков и розыгрыш.



Фото: grodnonews.by

Мова нанова: тема «Вино»

Где: антикафе «Портал», ул. Большая Троицкая, 31, 2 этаж Когда: 7 марта, 19.00

На очередных занятиях курсов «Мова нанова» о своем хобби расскажет винодел из Минска Сергей Красновский.

Где: театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 7 марта, 19.00

Водевиль по мотивам еврейского фольклора и веселых реальных историй жителей Бобруйска 30-х, 50-х годов XX века. В Бобруйске до революции 72% населения составляли евреи. В постановке участвуют артисты белорусских театров.



Фото: bycard.by

Концерт «Подберу музыку к тебе»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 7 марта, 19.00

Биг-бенд областной филармонии под управлением Бориса Мягкова подготовил праздничный концерт к 8 марта.

Где: МЦ «Гродно», ул. Советская, 9 Когда: 7 марта, 20.50

Почти час слез от смеха и нескончаемого юмора в подборке лучших 8 комедий от минского международного фестиваля Kinosmena. Фильмы демонстрируются на языках оригинала с русскими субтитрами. Смотреть кино можно будет в удобных креслах-реклайнерах.



Фото: grodnonews.by

Концерт «NaviBand»

Где: колледж искусств, БЛК, 23 Когда: 8 марта, 18.00

Группа представит новый альбом «Адной дарогай».





Вечеринка в честь женского дня

Где: бар RockStar, ул. Титова, 9 Когда: 8 марта, 20.00

Выступит кавер-группа «Fair Play». Среди гостей вечера разыграют угощения.

Презентация справочника «Шляхамі БНР»

Где: центр городской жизни, ул. Советская, 3 Когда: 9 марта, 16.00

Уникальный справочник адресов Минска, Гродно, Могилева, Бреста и Гомеля, связанных с историей Белорусской Народной Республики, подготовили известные историки и краеведы к 100-летию провозглашения БНР.

Спектакль «Незаконное вторжение»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 9 марта, 19.00

Пьеса Le Squat, по которой поставлен спектакль «Незаконное вторжение» идет в театрах по всей Европе. В 2000 году постановка получила премию ООН. В Гродно представят свою трактовку известной пьесы. Режиссер-постановщик Сергей Куриленко посчитал, что проблемы, поднятые в спектакле, более актуальны в Западной Европе, но постановка, несомненно, будет интересна и гродненцам.





Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 9 марта, 19.00

В постановке режиссера Олега Жюгжды даже такая «приевшаяся» классика, как чеховская «Чайка», может стать захватывающим зрелищем. В спектале принимают участие люди и куклы.



Фото: grodnolyalka.by

Областной чемпионат по бильярду

Где: МРЦ «Галактика», ул. Лидская, 1 Когда: 10−11 марта, 10.00

Областной чемпионат «Комбинированная Пирамида» среди мужчин. Игры будут проводятся по системе до двух поражений (на предварительном этапе) и по олимпийской системе (на финальном этапе). Телефон для справок: +375 (29) 655−29−91, +375 (29) 858−42−71.





Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 10 марта, 19.00

Спектакль Брестского академического театра драмы в постановке немецкого режиссера Марселя Крона. Трагедия великого Фридриха Шиллера хоть и написана в XVIII веке, но актуальна и сейчас.



Фото: b-g.by

Игровая программа «Кто сказал «Мяу»

Где: зоопарк, ул. Тимирязева, 11 Когда: 11 марта, 13.00

В этот день посетителей зоопарка ждут подвижные игры, «пушистые» загадки, интересные факты и викторины о кошках, а также мини-экскурсия «Кошкин дом».





Мастер-класс по росписи «Ваза с цветами»

Где: Go Go Pizza, ул. Маркса, 10 Когда: 11 марта, 18.00

Арт-студия Катерины Забелиной приглашает детей от 7 лет и их родителей на мастер-класс по росписи. Участники мастер-класс смогут расписать стеклянную вазу для тюльпанов специальными красками, используя контуры и спонж. Каждый участник получит удовольствие от творчества и принесет домой красивую вазу. Все материалы предоставляются. Обязательная запись по тел.: +375 29 785−95−98, +375 29 969−80−94.

Спектакль «Свободная пара»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 11 марта, 19.00

«Свободная пара» — семейная комедия в двух действиях. Герой пьесы — инженер Мамбретти предлагает своей жене Антонии оживить наскучивший брак и сделать его «свободным», без взаимных уверений в верности и любви. По его мнению, только так можно сохранить честные и долгие супружеские отношения. Жена все понимает и соглашается, причем с выгодой для себя.

Автор пьесы — нобелевский лауреат Дарио Фо.



Фото: drama.grodno.by