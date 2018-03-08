Больше выходных — больше поводов для гуляний. Городская афиша на этой неделе полна множеством вечеринок, концертов и развлечений в честь празднования «Первого» и даже «Второго» 8 Марта.

О женском автобаттле, который пройдет 8 марта в 12.00 на площадке возле «Евроопта» в Билево, приключении-квесте «Bonjour, Амур!» и дегустации вина читайте в нашем специальном материале .

8 марта, четверг

Бесплатный мастер-класс, на котором дети создадут анимированные открытки для мам, бабушек и сестер, устраивает школа «Айтиландия». Начало — в 18.00, приглашают к участию ребят от 9 до 14 лет.

В четверг любители вечеринок будут в затруднении, куда же пойти. Остановимся на самых любопытных ивентах.

19.00, «Бро’бар» (пр. Фрунзе, 81/33а) — программа Women’s Rock Day с хитами рок-див: Evanescence, Amy Winehouse, Paramore, The Cranberries, Björk, Guano Apes, Within Temptation, Nightwish. Вход свободный. Бронирование столиков и инфолиния: +375 29 200−44−77.





19.00, кафе «Арена-пицца» (пр. Строителей, 3−3) — шоу-программа, конкурсы, подарки. Вход свободный. Бронирование столиков только при предварительном заказе и предоплате: +375 33 305−20−22.

(пр. Строителей, 3−3) — шоу-программа, конкурсы, подарки. Вход свободный. Бронирование столиков только при предварительном заказе и предоплате: +375 33 305−20−22. 19.00 , Acorn club (ул. 3-я Суражская, 37) — заправлять вечером будут DJ Olly ocean & MC.F.Fenixov. Начало поздравлений — с 22.00. Вход: 5 рублей для девушек, 8 рублей для парней.

(ул. 3-я Суражская, 37) — заправлять вечером будут DJ Olly ocean & MC.F.Fenixov. Начало поздравлений — с 22.00. Вход: 5 рублей для девушек, 8 рублей для парней. 20.00, битлз-клуб «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12) — в программе песни советской и зарубежной эстрады 1960−1980-х в исполнении Yatata (ретро бит-группа), Дмитрия Очередько (советская эстрада) и ВИА «Юность». Вход по предварительной записи: +375 29 514−02−09. Членам клуба нужно уплатить взнос — 12 рублей. От гостей — пожертвование не менее 15 рублей.

(ул. Октябрьская, 12) — в программе песни советской и зарубежной эстрады 1960−1980-х в исполнении Yatata (ретро бит-группа), Дмитрия Очередько (советская эстрада) и ВИА «Юность». Вход по предварительной записи: +375 29 514−02−09. Членам клуба нужно уплатить взнос — 12 рублей. От гостей — пожертвование не менее 15 рублей. 21.00, караоке-бар «Малинки» (ул. Толстого, 3) — организаторы обещают вечер музыки от Delight Band, каждой посетительнице подарят цветы и бокал игристого напитка. Вход свободный. Телефон: +375 44 577−22−11.

(ул. Толстого, 3) — организаторы обещают вечер музыки от Delight Band, каждой посетительнице подарят цветы и бокал игристого напитка. Вход свободный. Телефон: +375 44 577−22−11. 21.00, Bar212 («Марко-сити») — вместе с резидентами бара выступят участники кавер-бэнда «Ангар». Вход — 5 рублей. Инфолиния и бронирование столика: +375 33 621−22−12.

9 марта, пятница

На пятницу запланировано значительно меньше ивентов. «Продолжение банкета», а точнее вечеринок пройдет в Bar212 (по программе, как и 8 марта) и «Чердачке». В последнем заведении начало мероприятия заявлено на 22.00, для гостей сыграют Yatata и Chaynik Band (последняя группа исполняет каверы Depeche mode, Lenny kravitz, Nirvana и других). Взносы и контакты — смотрите выше.

На втором уровне ТРЦ «ТриО» состоится концерт кавер-бенда «Ч.Т.О». Детали — тут . Начало — в 16.00. Вход свободный.

В «Бро'бар» будут праздновать Международный день диджеев. За пультом будут только мастера — Screamer, S3ZH, Berushi, S. Suhov, Jam, MC Tima, Traffaret, Froloff, Stepushin, Keef, IGo. Вход: от 5 до 10 рублей. Начало — в 22.00. Бронирование столиков и инфолиния: +375 29 200−44−77.

10 марта, суббота

В 13.00 в «Золотом кольце города Витебска «Двина» стартует программа «Улыбки весны». В афише: концерт народного ансамбля народной песни «Сябрына», выставки, мастер-класс по карате кекусинкайкан, дискотека. Билеты: 2 рубля для взрослых, 1 рубль — детям (до 4 лет бесплатно).





Кроме того, с 10.00 до 18.00 здесь пройдут мастер-классы по изготовлению декоративной открытки (2 рубля), сувенира «василек» (2,5 рубля) и росписи по тарелке (6,5 рубля). Телефон для справок и записи: +375 212 66-25-84.

ТРЦ «ТриО» устраивает развлекательную программу для всей семьи — «ВтороеВосьмоеМарта». Гостей ожидают конкурсы, подарки, мастер-классы по линди-хопу и блюзу от танцевальной школы «Стиляги-хоп». Начало — в 15.00, мероприятие пройдет на 2-м уровне. Вход свободный.





«Bro'bar повышает градус» — так заведение приглашает на продолжение танцев под сеты dj IGo. Вечеринка пройдет с 18.00 до 22.00. Вход свободный.

В 19.00 в арт-пабе «Торвальд» начнется сольник Дмитрия Войтюшкевича. «Плануем вялікі канцэрт са святочным настроем і добрымі песнямі. Гэта будзе падарожжа праз розныя часы, гурты і праграмы. Прагучаць песні, якія ведаюць усе. Нават тыя, якія я ўжо даўно не выконваў», — анонсирует певец, музыкант, композитор, продюсер.

Билеты: 15−17 рублей, в день мероприятия — 20 рублей. Инфолиния: +375 29 712−11−11, +375 29 710−57−36.





В это же время в Центре культуры «Витебск» (ул. Маяковского, 1) пройдет концерт «Музыка твоего города» с участием групп «Ветер июля» и «Golden gate». Билеты — 7,5 рубля, купить их можно в кассах города и на kvitki.by .

10 марта Bar212 устраивает «Дзень беларускай мовы ў Вiцебску». Под таким названием запланирован концерт белорусского рока с участием групп «Р'э Мажор» и «Дабл!». Начало — в 22.00, билет — 5 рублей.

11 марта, воскресенье

Не забыли организаторы сделать что-то и для детей. Так, в «Арене-пицца» (пр. Строителей, 3−3) проведут детский праздник «Мамин день». Участников ждут конкурсы, призы и подарки, которые дети сделают для мам своими руками. Начало — в 12.00, входной билет — 10 рублей, запись по телефону: +375 33 305−20−22.

Взрослых приглашает на бесплатный мастер-класс по линди-хопу с 15.00 до 16.30 школа танцев «Стиляги-хоп». С 16.30 до 17.00 пройдет аналогичное занятие по блюзу. Нужно иметь сменную обувь. Адрес: ул. Чапаева, 29 (школа № 26, главный вход, 2-й этаж). Справки и запись на сайте школы или по телефону: +375 29 597−00−50.





До 1 мая открыта выставка репродукций картин Николая Рериха «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего…». Ее представляет районный историко-краеведческий музей (аг. Октябрьская, ул. Солнечная, 1а). Билеты: взрослый — 1 рубль, детский — 50 копеек, экскурсия — 5 рублей, фотосессия (на аппаратуру посетителя) в интерьере музея — 1 рубль. Время работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 18.30, обед с 14.00 до 14.30.

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