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"Первое и второе" 8 Марта, автобаттл, Вайтюшкевич: куда пойти в большие выходные в Витебске
08.03.2018 10:20 — Новости Культуры | Tut.by
Больше выходных — больше поводов для гуляний. Городская афиша на этой неделе полна множеством вечеринок, концертов и развлечений в честь празднования «Первого» и даже «Второго» 8 Марта.
О женском автобаттле, который пройдет 8 марта в 12.00 на площадке возле «Евроопта» в Билево, приключении-квесте «Bonjour, Амур!» и дегустации вина читайте в нашем специальном
8 марта, четверг
Бесплатный мастер-класс, на котором дети создадут анимированные открытки для мам, бабушек и сестер, устраивает школа «Айтиландия». Начало — в 18.00, приглашают к участию ребят от 9 до 14 лет.
В четверг любители вечеринок будут в затруднении, куда же пойти. Остановимся на самых любопытных ивентах.
9 марта, пятница
На пятницу запланировано значительно меньше ивентов. «Продолжение банкета», а точнее вечеринок пройдет в Bar212 (по программе, как и 8 марта) и «Чердачке». В последнем заведении начало мероприятия заявлено на 22.00, для гостей сыграют Yatata и Chaynik Band (последняя группа исполняет каверы Depeche mode, Lenny kravitz, Nirvana и других). Взносы и контакты — смотрите выше.
На втором уровне ТРЦ «ТриО» состоится концерт кавер-бенда «Ч.Т.О». Детали —
В «Бро'бар» будут праздновать Международный день диджеев. За пультом будут только мастера — Screamer, S3ZH, Berushi, S. Suhov, Jam, MC Tima, Traffaret, Froloff, Stepushin, Keef, IGo. Вход: от 5 до 10 рублей. Начало — в 22.00. Бронирование столиков и инфолиния: +375 29 200−44−77.
10 марта, суббота
В 13.00 в «Золотом кольце города Витебска «Двина» стартует программа «Улыбки весны». В афише: концерт народного ансамбля народной песни «Сябрына», выставки, мастер-класс по карате кекусинкайкан, дискотека. Билеты: 2 рубля для взрослых, 1 рубль — детям (до 4 лет бесплатно).
Кроме того, с 10.00 до 18.00 здесь пройдут мастер-классы по изготовлению декоративной открытки (2 рубля), сувенира «василек» (2,5 рубля) и росписи по тарелке (6,5 рубля). Телефон для справок и записи: +375 212 66-25-84.
ТРЦ «ТриО» устраивает развлекательную программу для всей семьи — «ВтороеВосьмоеМарта». Гостей ожидают конкурсы, подарки, мастер-классы по линди-хопу и блюзу от танцевальной школы «Стиляги-хоп». Начало — в 15.00, мероприятие пройдет на 2-м уровне. Вход свободный.
«Bro'bar повышает градус» — так заведение приглашает на продолжение танцев под сеты dj IGo. Вечеринка пройдет с 18.00 до 22.00. Вход свободный.
В 19.00 в арт-пабе «Торвальд» начнется сольник Дмитрия Войтюшкевича. «Плануем вялікі канцэрт са святочным настроем і добрымі песнямі. Гэта будзе падарожжа праз розныя часы, гурты і праграмы. Прагучаць песні, якія ведаюць усе. Нават тыя, якія я ўжо даўно не выконваў», — анонсирует певец, музыкант, композитор, продюсер.
Билеты: 15−17 рублей, в день мероприятия — 20 рублей. Инфолиния: +375 29 712−11−11, +375 29 710−57−36.
В это же время в Центре культуры «Витебск» (ул. Маяковского, 1) пройдет концерт «Музыка твоего города» с участием групп «Ветер июля» и «Golden gate». Билеты — 7,5 рубля, купить их можно в кассах города и на
10 марта Bar212 устраивает «Дзень беларускай мовы ў Вiцебску». Под таким названием запланирован концерт белорусского рока с участием групп «Р'э Мажор» и «Дабл!». Начало — в 22.00, билет — 5 рублей.
11 марта, воскресенье
Не забыли организаторы сделать что-то и для детей. Так, в «Арене-пицца» (пр. Строителей, 3−3) проведут детский праздник «Мамин день». Участников ждут конкурсы, призы и подарки, которые дети сделают для мам своими руками. Начало — в 12.00, входной билет — 10 рублей, запись по телефону: +375 33 305−20−22.
Взрослых приглашает на бесплатный мастер-класс по линди-хопу с 15.00 до 16.30 школа танцев «Стиляги-хоп». С 16.30 до 17.00 пройдет аналогичное занятие по блюзу. Нужно иметь сменную обувь. Адрес: ул. Чапаева, 29 (школа № 26, главный вход, 2-й этаж). Справки и запись на сайте школы или по телефону: +375 29 597−00−50.
До 1 мая открыта выставка репродукций картин Николая Рериха «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего…». Ее представляет районный историко-краеведческий музей (аг. Октябрьская, ул. Солнечная, 1а). Билеты: взрослый — 1 рубль, детский — 50 копеек, экскурсия — 5 рублей, фотосессия (на аппаратуру посетителя) в интерьере музея — 1 рубль. Время работы: вторник — воскресенье с 10.00 до 18.30, обед с 14.00 до 14.30.
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Больше выходных - больше поводов для гуляний. Городская афиша на этой неделе полна множеством вечеринок, концертов и развлечений в честь празднования "Первого" и...
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