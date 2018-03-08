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"Отдадим в хорошие руки". ОНТ ищет хозяев котенку, спасенному из вентиляционной шахты студии

08.03.2018 23:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Все произошло в студии телеканала по улице Коммунистической в Минске. Несколько дней журналисты и работники канала слышали жалобное мяуканье. Поиски увенчались успехом — в вентиляционной шахте на высоте 15 метров обнаружили двух котят, рассказал в эфире вечерних новостей ОНТ ведущий Александр Аверков.

Одного спасенного забрал себе корреспондент телеканала. Второму подыскивают семью.

«Посмотрите, разве не прелесть? Мужчины, такой живой пушистый комочек точно не оставит равнодушной ни одну девушку! Отдадим в хорошие руки. Обрести нового друга можно, позвонив по телефону „Горячей линии“ ОНТ», — сообщил зрителям Аверков.

Горячая линия ОНТ: +375 17 217−04−24. E-mail: pro@ont.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Все произошло в студии телеканала по улице Коммунистической в Минске. Несколько дней журналисты и работники канала слышали жалобное мяуканье.

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