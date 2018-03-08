Смелый аист, зубры и съемка с воздуха. Красивые фотографии с Брестчины

Известный фотограф Сергей Плыткевич много путешествует по Беларуси. Иногда — для фотосъемки конкретных видов птиц и зверей. Но чаще животные попадают в кадр попутно, во время работы над наполнением сайта planetabelarus.by или подготовки материалов для проекта «Дикая природа Беларуси» . Об одной неожиданной встрече Сергей рассказал TUT.BY.





Этот белый аист 21 февраля стоял у незамерзшей канавы сразу за Пружанами. Первая мысль: «Неужели птицы уже прилетели?» Вторая: «Надо бежать фотографировать!»





Птица оказалась вполне нормальной, подпустила метров на двадцать, взлетела и приземлилась метров через двести.





Разумеется, я снова начал к ней подходить: не так часто можно наблюдать аистов на заснеженных полях!





В этот момент из канавы поднялась стая уток. Вместе с ними взмыл в небо и мой аист.









На фоне неба утки и аист смотрелись как настоящая авиационная эскадрилья во главе со штурмовиком.









Аист полетел прямо, а утки развернулись и сделали круг почета.





Чуть позже выяснилось, что в Пружанском районе осталось зимовать несколько аистов, а над этим шефство взяла редакция местной газеты.

— Вначале мы думали, что он совсем ослаб, и пытались его поймать. Куда там! Он прекрасно перелетал с места на место, но обычно держался возле незамерзшей канавы, — рассказывает редактор газеты «Раенныя будні» Галина Свидунович. — Мы решили просто его подкармливать: покупали рыбу и оставляли возле канавы. Потом стали замечать, что рыбу еще кто-то привозит. Так он и пережил зиму, правда, в последний раз, когда канава все-таки замерзла, возле нее мы его не видели…

На следующий день мы с фотографом Сашей Пекачем поехали снимать речку Нарев — мне нужны были кадры диких мест.











По дороге заметили на рапсовом поле огромное стадо зубров.





Ну как возле них не остановиться?

Как не снять на видео такое зрелище?

Стадо неслось к лесу, а я думал: «Что будет с этим рапсовым полем, как только морозы улягутся и земля начнет под животными проваливаться? Вот ярчайшая иллюстрация проблемы, которая стоит перед всеми нами!».

С одной стороны, зубр — символ Беларуси. А с другой: почему из-за него должно страдать конкретное сельское хозяйство? Что нужно сделать, чтобы соблюсти баланс интересов: и животных сохранить, и не навредить близлежащим колхозам и совхозам?

Вот так иногда мимолетные встречи могут подводить к обсуждению очень серьезных проблем.