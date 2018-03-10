Книги XVIII века и древний якорь для судов. Что посмотреть в Чашниках

Летом 2017 года Чашникский район привлек к себе внимание фестивалем Sprava, который прошел недалеко от полуразрушенной Троицкой церкви, одного из первых униатских храмов. Чем еще может гордиться небольшой городок в 180 километрах от Минска кроме хипстерского фестиваля? Подробности — в новом выпуске проекта « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ ».





Сегодня об истории этого уютного местечка лучше всего можно узнать в местном музее. Добровольными «поставщиками» старины для него стали местные строители: снос дома или ремонт обычно не обходятся без интересных находок. Каждый из сотрудников давно посетил собственную родню с той же целью. Например, в чашникскую районную газету 1930 года (ее название — «За коллективизацию») были завернуты старые деньги. Забытое кем-то «богатство» строители нашли, разбирая полуразвалившийся дом.

Благодаря местным жителям посетители музея могут познакомиться с уникальными ценностями, среди которых — предметы искусства, нумизматики, коллекции печатных изданий, документов, богатейший этнографический материал. От некоторых из них не отказались бы столичные музеи.

Бывший механик Никита Григорьевич Краско передал сюда целый книжный сбор на тему Второй мировой войны. Почему не в библиотеку? А при музее есть своя. Посетители активно пользуются этим фондом.





Посетители долго стоят возле книги «Полный цикл богослужения», изданной в начале 18 века. Дощатая обложка обтянута телячьей кожей, которая в свою очередь крепилась льном и гвоздями. В музей раритет попал из старенького деревенского дома.

Есть в музее и «Пособие по географии для учащихся школ» 1911 года издания. Его передали из деревушки Череи. В книге на одной из страниц написано, что Чашники — старосветское местечко над рекой Уллой. Этим же годом датированы две открытки, присланные в Чашники.

Настоящую гордость музея составляют 68 деревянных скульптур мастера резьбы по дереву Анны Савельевны Осипковой.





Анна Савельевна родилась в 1938 году в деревне Гурец Чашникского района. В 1961-м окончила художественно-графический факультет Витебского пединститута, работала учителем рисования и черчения в сельской школе. Одновременно увлекалась созданием скульптурных композиций из дерева. В своих произведениях Осипкова воплощает героев песен, сказок, а чаще всего образы современных сельчан. Воплощенные сценки легко узнаваемы, вызывают добрую улыбку. Мастерица не насмехается над своими героями, а любуется ими. Удивляют ее многофигурные композиции, которые трудно выполнить даже чисто технически, не говоря о сбережении разнообразия людских характеров. Ее работы выставлялись за рубежом, в том числе — в Канаде, Боливии, Франции.

Якорь для судов — один из самых интересных нынешних экспонатов — помогли добыть общими усилиями жители деревни Коптевичи. Раритет не взвешивали, но четверо крепких мужчин с трудом подняли его, чтобы уложить на повозку.

Впечатляет посетителей стол-жернова из деревни Гора. Старушка, на хуторе которой нашлась такая необычная вещь, рассказывала, что крестьянам во время коллективизации запрещалось пользоваться в домашнем хозяйстве даже элементарными орудиями труда. Все нужно было сдать в колхоз. Чтобы выжить и не умереть с голоду, сельчане пускались на разные изобретения. Под столешницей обычного обеденного стола находились небольшие жернова. Нужно испечь хотя бы лепешку — крышку долой, перемелет быстренько хозяйка пригоршни из других зерен, замесит тесто. Крышку на место, скатерть набросит — и снова стол как стол. Если бы власти узнали об этом, пострадала бы вся семья. Этот экспонат свидетельствует про эпоху голода и террора.













Грифельная доска в одном из залов музея некогда принадлежала местной учительнице. Кристина Ананьевна Буткевич была великолепной мастерицей. Прожила на свете 92 года и до последнего ткала, вышивала, а потом не пожалела ряд вещей для музея.

Пожалуй, только в Чашниках можно увидеть причудливую металлическую детскую кроватку. Ее «откопали» в Маринцах. Кроватка будто сплетена из одного металлического узора и украсила бы сегодня самый новомодный интерьер.





Кроме постоянной экспозиции в музее можно увидеть новые выставки, в среднем 15 за год.

Адрес музея: город Чашники, площадь Свободы, 1.

Время работы: с 9.00 до 18.00, выходной — воскресенье.

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