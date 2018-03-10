Телекурсы по истории. Была ли в Витебске княгиня Ольга, и нужно ли ей ставить памятник

В новом выпуске курсов «Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя» на областном телеканале рассказали про легендарную основательницу Витебска — княгиню Ольгу.



Княгиня Ольга

Витебск — город-патриарх, древнее его в Беларуси только Полоцк. Но сколько лет областному центру, достоверно неизвестно. Официальная точка зрения на этот счет: Витебск в 974 году основала киевская княгиня Ольга. Однако многие историки утверждают, что она не могла этого сделать, так как умерла раньше.

Большинство специалистов склоняется к мнению, что правильнее отсчитывать «дни рождения» Витебска от 1021 года: это первое упоминание города в летописи. Так или иначе, но ему более 10 веков, и это подтверждают археологи.

«В лето 974 Ольга, победив ятвягов и печенегов, переправилась через реку Двину и с войском заночевала. Понравилась ей гора, и она основала деревянный замок, назвав его, от реки Витьбы, Витебском; построила в Верхнем замке каменную церковь святого Михаила, а в Нижнем — Благовещения и, пробыв два года, отправилась в Киев», — так звучит знаменитая легенда про княгиню Ольгу.

Организаторы курсов по истории Витебска отмечают, что многие факты в этой легенде, как минимум, спорны. При этом они считают, что не каждый город может похвалиться такой красивой историей о своем основании. Поэтому, с точки зрения лекторов, княгиня Ольга заслуживает того, чтобы в Витебске ей поставили памятник.

Следующий выпуск телекурсов анонсировали на 15 марта, в 19.00. Тема лекции «Город на пути из варяг в греки». В областной библиотеке новая лекция бесплатных курсов по истории города состоится 22 марта (18.00).