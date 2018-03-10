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Александр Рыбак снова представит Норвегию на "Евровидении-2018"
11.03.2018 09:54 — Новости Культуры | Tut.by
Победитель «Евровидения-2009» с белорусскими корнями Александр Рыбак снова представит Норвегию на песенном конкурсе в этом году. Накануне исполнитель выиграл национальный отбор.
Александр Рыбак серьезно обошел конкурентов: за артиста проголосовали более 52% зрителей.
На этот раз в Португалии исполнитель выступит с песней «That's How You Write А Song» («Вот как вы пишете песню»)
За Беларусь на «Евровидении-2018»
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Александр Рыбак серьезно обошел конкурентов: за артиста проголосовали более 52% зрителей.На этот раз в Португалии исполнитель выступит с песней "That's How You Write А Song"...
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