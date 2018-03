Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:

На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Александр Рыбак серьезно обошел конкурентов: за артиста проголосовали более 52% зрителей.На этот раз в Португалии исполнитель выступит с песней "That's How You Write А Song"...