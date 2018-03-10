Победитель «Евровидения-2009» с белорусскими корнями Александр Рыбак снова представит Норвегию на песенном конкурсе в этом году. Накануне исполнитель выиграл национальный отбор.

Александр Рыбак серьезно обошел конкурентов: за артиста проголосовали более 52% зрителей.

На этот раз в Португалии исполнитель выступит с песней «That's How You Write А Song» («Вот как вы пишете песню»)

За Беларусь на «Евровидении-2018» будет выстпать украинский певец Alekseev с песней Forever.

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