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Александр Рыбак снова представит Норвегию на "Евровидении-2018"

11.03.2018 09:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Победитель «Евровидения-2009» с белорусскими корнями Александр Рыбак снова представит Норвегию на песенном конкурсе в этом году. Накануне исполнитель выиграл национальный отбор.

Александр Рыбак серьезно обошел конкурентов: за артиста проголосовали более 52% зрителей.

На этот раз в Португалии исполнитель выступит с песней «That's How You Write А Song» («Вот как вы пишете песню»)

За Беларусь на «Евровидении-2018» будет выстпать украинский певец Alekseev с песней Forever.

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Александр Рыбак серьезно обошел конкурентов: за артиста проголосовали более 52% зрителей.На этот раз в Португалии исполнитель выступит с песней "That's How You Write А Song"...

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