Певица Юлия Самойлова будет представлять РФ на конкурсе «Евровидение-2018», об этом было объявлено в воскресном эфире программы «Время» на «Первом канале» России.

Самойлова должна была выступать на «Евровидении-2017» в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

Ранее сообщалось, что Украина повторно оспорит штраф за недопуск российской певицы Юлии Самойловой на конкурс «Евровидение».