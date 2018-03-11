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Попытка номер два. Юлия Самойлова поедет от России на "Евровидение" в Португалии
11.03.2018 22:36 — Новости Культуры | Tut.by
Певица Юлия Самойлова будет представлять РФ на конкурсе «Евровидение-2018», об этом было объявлено в воскресном эфире программы «Время» на «Первом канале» России.
Самойлова должна была выступать на «Евровидении-2017» в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.
«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая.
Ранее сообщалось, что Украина повторно оспорит штраф за недопуск российской певицы Юлии Самойловой на конкурс «Евровидение».
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Самойлова должна была выступать на "Евровидении-2017" в Киеве, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее...
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